QU’EST-CE QUE LES FRANCO-COMORIENS ou COMORIENS ONT FAIT AU BON DIEU POUR MÉRITER UNE TELLE HUMILIATION ?





Les douaniers de Mayotte asphyxient les Comoriens aux frontières : l’humiliation consentie d’un peuple résigné





Aéroport de Hahaya

Dans l’histoire des nations, il existe des moments où l’humiliation dépasse la simple domination. Ce que vit aujourd’hui le peuple comorien ne relève plus de la simple pression administrative ou diplomatique : c’est une asphyxie méthodique, orchestrée par les douaniers de Mayotte, tolérée par certains responsables politiques mahorais, et facilitée par le silence complice du régime d’Azali Assoumani. Dans l’histoire des nations, il existe des moments où l’humiliation dépasse la simple domination. Ce que vit aujourd’hui le peuple comorien ne relève plus de la simple pression administrative ou diplomatique : c’est une asphyxie méthodique, orchestrée par les douaniers de Mayotte, tolérée par certains responsables politiques mahorais, et facilitée par le silence complice du régime d’Azali Assoumani.





Aujourd’hui, l’État français s’arroge le droit de contrôler les Comoriens non seulement en dehors de leur pays, mais désormais aux frontières de leur propre territoire reconnu par l’ONU. Oui, aux aéroports, dans les ports, les vacanciers sont entassés comme des sardines, retenus des heures dans la chaleur suffocante, dans l’attente d’un passage en douane... à moins de connaître une autorité, ou d’être capable de payer un “bahachiche”. Cela se passe sur le sol comorien, ou la frontière de Mayotte en destination des Comores avec la bénédiction du silence.





Et que dire de cette mesure absurde et humiliante : l’exigence de justifier la possession de moins de 10 000€ ou même 1 000 euros en espèces pour pouvoir se rendre dans une autre île de l’archipel ? Une condition imposée aux Franco-Comoriens pour passer des vacances... dans les trois autres îles. Cela sans fondement légal international clair, sans précédent connu. Même dans les États les plus autoritaires, on ne voit pas une telle entrave à la liberté de circulation imposée par des douaniers de Mayotte sur un peuple souverain — ou censé l’être.





Comme si cela ne suffisait pas, des chiens sont désormais déployés dans le port de Mayotte pour sniffer les vacanciers, y compris dans les couloirs d’embarquement. Une scène profondément humiliante pour un peuple musulman, qui n’a pas la culture du chien comme animal de compagnie, mais du chat. Ce détail, pour beaucoup insignifiant, est vécu comme une blessure symbolique et spirituelle : un mépris total des valeurs culturelles et religieuses comoriennes.





Et l’humiliation ne s’arrête pas là. Les bagages n’arrivent pas. Ils sont volés, égarés ou détruits, notamment sur les liaisons opérées par Kenya Airways ou Ethiopian Airlines. Des familles entières originaires d’Anjouan ou de Mohéli abandonnent leur projet de rejoindre leur île natale, faute d’avoir leurs affaires. Certains, désespérés, choisissent de repartir en France sans même avoir vu leurs proches. Des vacanciers arrivent sans même une brosse à dents, réduits à l’état de naufragés modernes, humiliés, dépossédés, ignorés.





Alors une question s’impose, avec une sincérité poignante :

Qu’est-ce que les Comoriens ont bien pu faire au Bon Dieu pour mériter un tel traitement ?





Un peuple prisonnier de deux chaînes





Quel État digne de ce nom peut tolérer cela ?

Quel peuple libre peut l’accepter sans broncher ?

Mais au lieu d’une réaction populaire, d’une mobilisation générale, le peuple comorien remercie Allah. Non pas pour la liberté retrouvée, mais pour avoir été épargné d’une balle perdue, d’un refus d’embarquement, ou d’une humiliation plus grave encore.





Au lieu de se lever, il attend. Il espère que l'état Français — celui qui vous dit reveillez vous intelligemment — viendra un jour renverser Azali comme l'époque de BOB DENARD. Triste ironie d’un peuple doublement captif, pris entre un régime dictatorial et une puissance étrangère qui joue avec sa dignité comme avec une pièce de monnaie.





À quoi sert l’indépendance si nous devons quémander le droit de respirer ?

À quoi sert un État si ses frontières ne sont plus comoriennes ?

Et à quoi bon la foi, si elle devient prétexte à la résignation et non levier pour la justice ?

Ce que nous vivons, c’est une colonisation morale, une forme d’occupation sans uniforme : la peur, la pauvreté et la prière ont remplacé l’action, la justice et la souveraineté. La résignation est devenue doctrine nationale. L’humiliation, une routine banalisée.





Il est temps de se lever





Pourtant, aucun peuple ne s’est jamais libéré sans se lever.

Aucun peuple n’a retrouvé sa dignité sans résistance collective.

Ceux qui attendent d’un colonisateur qu’il les libère d’un tyran ne font que changer de chaînes.

Ils ne se libèrent pas. Ils se soumettent à une autre domination.

Il est temps que le peuple comorien se réveille.

Qu’il se dresse.





Qu’il comprenne que la libération ne viendra ni d’Allah sans action, ni de Paris sans prix.

Elle viendra de lui-même.





Appel solennel :

À titre humanitaire, l’État français, le préfet de Mayotte, l’ambassadeur de France aux Comores :

Êtes-vous réellement au courant de ce que vos douaniers de Mayotte infligent aux Franco-Comoriens ?





Savez-vous dans quelles conditions vivent, voyagent, souffrent et repartent vos ressortissants ?

Il ne s’agit plus d’un simple dysfonctionnement administratif. Il s’agit d’un scandale moral, d’une atteinte à la dignité humaine, d’un dossier diplomatique urgent.

Mes chers compatriotes voilà ce que je peux faire pour vous le verbe.

J'ai dit.





Pr. BASHRAHIL