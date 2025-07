Quand on a vendu son seul choix, on reste sans choix ni crédibilité. Mon cher cousin et professeur mien quand tu disais « En Afrique, il y a deux mala

Quand on a vendu son seul choix, on reste sans choix ni crédibilité







On est obligé d'avoir le costume trempé sur le corps par la pluie, on est obligé de dire ce qu'on ne peut pas dire en temps normal, étant forcé par un Candide donc un Demi-dieu... On est obligé d'avoir le costume trempé sur le corps par la pluie, on est obligé de dire ce qu'on ne peut pas dire en temps normal, étant forcé par un Candide donc un Demi-dieu...

1. Quand on se croit le plus intelligent de toute une société, quand on se repose sur des mots et croit que le parage et les audiences oublient, quand on commissionne une galéjade plus d’une fois. Ça donne ça mon cher cousin.





2. Quand on avale consciemment la substance née de la suprématie imaginaire, quand on vit avec l’applaudissement et les appréciations « mouvants » du parage « koodo emzeeee iyo yatoowa lelo… hahahaha, ola nde Mzee », quand on résilie ceux avec lesquels, on a fait les premiers pas, ça donne ça, mon cher professeur.





3. Quand on met son savoir, son intelligence, son intellectualité au service du semblable de Pinochet et d’Hitler, Assoumani Azali, bien entendu quand on met tout ça sur le tapis et on se laisse marcher dessus par le fils d’un tyran, lui aussi un imposteur, graine de tyran avec une carence totale, ça donne ça cher politique de la région.





Il s’appelait LeMoroni à l’époque, l’actuel Retaj. Certaines politiques devraient oublier ce qu’ils ont applaudit venant de ton éloquence. J’en cite quelques-uns et même ceux qui nous ont quittés. Et que Dieu les pardonne. Achirafi Said Hachim, Youssouf Said, Mahamoud Ali Med (CBE) Bongo, Said Ali Kémal, Kamar Ezzamane, Said Larifou, Damed Kamardine, Said Yassine Said Ahmed… et toi. Mon cher cousin et professeur mien quand tu disais « En Afrique, il y a deux maladies qui n’existent pas en Europe : « la fièvre et la prolongation de mandat » et quand tu disais « Sambi kana hwendjeza hata dakika, le 26 mai ngurooho », tu crois que tous les comoriens sont comme tu crois qu’ils sont ou cela était valable uniquement pour Sambi ? Si les autres prennent les dires ou les mots à la légère, moi je note au moins que Rifouz ait à lire pour son pays demain.





Comme tu as dit aux comoriens qu'il faut qu'on soit attribué le nom de ce qu'on est... je ne t'appelle que mon cousin, mon professeur... en tout cas dans ce post, je ne tolère pas les insultes.





Said Yassine Said Ahmed