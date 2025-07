Pourquoi ne doit-on pas toucher à la constitution ?





Photo d’archives : Azali et le Dr Abdou Ousseni

Parfois, on a envie de rigoler, Parfois, on a envie de rigoler,

Mais, c'est les larmes qui coulent,

Quand un grand monsieur, intelligent , responsable,

Est en train de jouer le Con et à la merde comme le disait quelqu’un et désolé.





C'est exactement le jeu préféré d'un Mlariba,

Je vous explique :





Trois frères ont six mangues, qu'ils doivent partager entre eux.

Comme ils sont assises autour d'une table,

Le plus malin s'occupe du partage.





Il prend une mangue, il donne cette mangue au plus petit, en disant je te donne une, puis il reprend cette même mangue, il le redonne à l' autre qui est le suivant, en disant je te donne aussi une, au même moment, il reprend cette même mangue, il se le donne en disant, je prends aussi une, et la mangue reste de son côté.





En fin de compte, la première mangue lui revient,

Il reprend encore, la deuxième mangue, il répète la même chose, au même moment il se trouve avec deux mangues les deux autres, aucune mangue.





Il reprend, la même procédure avec les mangues, et au final les deux autres se retrouvent avec zéro mangue et lui , il se retrouve avec les six mangues.





C'est exactement, la même chose quand, la grande Comores a consommé ses deux tours, puis à mi-chemin du deuxième tour, un ancien ministre dit je cite : avant la fin du mandat c'est le moment opportun de procéder à un changement constitutionnel, au delà même de toute considération insulaire.





Mais qui se moque de qui ici ?





Quand vous perdez votre temps à dire nalawe, au lieu de proposer quelque chose en 2016 avant d' entamer une autre cycle !





Puis, vos idées en 2019, pourquoi vous ne les aviez pas accumulées pour les introduire ?





Alors, un changement constitutionnel n' est plus possible pour un grand Comorien, vous avez consommé votre part. À trois ans et demi c'est impossible.





Un Anjouannais ou un mohelien va le faire garder vos propositions, nous allons tenir compte.





Réconciliation n'est pas égal à un changement de constitution, c'est se demander pardon entre des personnes en désaccord.





Merci beaucoup pour votre compréhension.





Cordialement,





Dr Abdou Ousseni Houmadi, médecin spécialiste en santé publique, ancien président de l' Assemblée nationale, ancien ministre de la justice de la fonction publique de la réforme administrative de droit de l'homme et des affaires Islamiques.