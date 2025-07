Le Président Azali inaugure les nouvelles pistes agricoles : un tournant pour le développement rural aux Comores







C’est dans une atmosphère empreinte d’émotion et de solennité que le Président de l’Union des Comores, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, a inauguré ce jeudi les pistes agricoles réhabilitées de Maoueni–Heledjé, en parallèle à celles de Tsembehou–Chandra et de Mremani–Ongodjou, dans le cadre du projet AFIDEV (Appui aux Filières d’Exportation et au Développement Rural). Une cérémonie symbolique qui marque, selon ses propres mots, « un nouveau départ » pour l’agriculture comorienne. C’est dans une atmosphère empreinte d’émotion et de solennité que le Président de l’Union des Comores, Son Excellence Monsieur Azali Assoumani, a inauguré ce jeudi les pistes agricoles réhabilitées de Maoueni–Heledjé, en parallèle à celles de Tsembehou–Chandra et de Mremani–Ongodjou, dans le cadre du projet AFIDEV (Appui aux Filières d’Exportation et au Développement Rural). Une cérémonie symbolique qui marque, selon ses propres mots, « un nouveau départ » pour l’agriculture comorienne.





Des infrastructures structurantes au service des agriculteurs





Loin d’être de simples axes de circulation, ces pistes agricoles ont été saluées par le chef de l’État comme « des corridors de croissance et de résilience », incarnant le désenclavement, l’espoir et la reconnaissance envers ces « artisans silencieux de notre souveraineté alimentaire ».





La réhabilitation de ces voies rurales s’ajoute à une série d’initiatives stratégiques entreprises par le gouvernement dans la région de Mboudé, qualifiée de « bastion agricole » : modernisation de la route Ntsaoueni–Maoueni, construction du Centre Régional de Développement Économique (CRDE), projets d’accès à l’eau et à l’énergie, et désormais de nouveaux chantiers tels que la route Heledjé–Chamlé et un ambitieux programme d’électrification solaire.





AFIDEV : un levier de transformation économique





Le projet AFIDEV, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et Expertise France, incarne une dynamique de coopération solide entre la France et les Comores. À travers ce programme, plus de 9,8 milliards de francs comoriens ont été injectés dans l’économie nationale, avec une attention particulière portée aux infrastructures agricoles et à la valorisation des filières d’exportation, comme la vanille.





Fait notable : plus de 75 % des entreprises mobilisées pour ces travaux sont comoriennes, traduisant un choix politique assumé de soutenir les compétences locales et de créer de l’emploi en milieu rural.





Jeunes et femmes au cœur du projet





Le discours présidentiel a souligné l’importance capitale des jeunes et des femmes dans la stratégie de transformation agricole. À leur intention, plusieurs dispositifs ont été mis en place : formations professionnalisantes, incubateurs agricoles, fonds dédiés à l’autonomisation féminine. « Vous êtes l’âme de notre nation », a déclaré Azali Assoumani, insistant sur leur rôle de piliers du développement inclusif.





Une vision claire : faire de Mboudé un territoire pilote





Le Président a réaffirmé son attachement à une politique agricole fondée sur « la cohérence, la justice sociale et l’inclusion économique », en droite ligne avec le Plan Comores Émergent. Le but affiché : faire de Mboudé un modèle national en matière de développement rural durable.





Un message d’unité et de confiance





En conclusion, Azali Assoumani a appelé à l’unité nationale et au travail commun, en saluant les efforts conjoints de l’État, des partenaires et des citoyens : « Là où la terre est valorisée, la vie prospère », a-t-il affirmé, avant de renouveler son engagement à ne laisser « aucun village à l’écart du progrès, aucun agriculteur au bord du chemin, aucune femme ni aucun jeune sans espoir. »





Une journée historique pour le monde rural comorien, placée sous le signe de la dignité, de la prospérité et de l’avenir. Beit-salam