Agriculture : Un Moteur de Développement Agricole grâce au Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat







Le gouvernement comorien, à travers le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat, joue un rôle déterminant dans le développement agricole du pays. Récemment, la coopérative Wami Ndekina de Fomboni, présidée par M. Fayçal Bianrif, a réalisé une récolte exceptionnelle de manioc sur l'île de Mohéli, grâce à l'appui du projet SEPAREF, mis en œuvre sous la supervision du ministère.





Un Projet Gouvernemental pour le Développement Agricole





Le projet SEPAREF, financé par la Banque Africaine de Développement et soutenu par la FAO Representation - Madagascar Comores Maurice Seychelles , est une initiative gouvernementale visant à structurer une filière semencière durable, améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des agriculteurs comoriens. Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat assure la mise en œuvre effective du projet, garantissant ainsi l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement.





Des Résultats Concrets





Sur une superficie de 0,39 hectare, la coopérative Wami Ndekina a récolté 7 tonnes et 8 kg de manioc, soit une production moyenne de 18 tonnes par hectare. En outre, environ 23 000 mini-boutures assainies ont été produites. Il reste encore 0,61 hectare à récolter, avec des prévisions de 12,2 tonnes de manioc et 35 974 mini-boutures, portant ainsi la production totale attendue à près de 20 tonnes de manioc et 58 974 mini-boutures.





Un Succès qui Renforce la Sécurité Alimentaire





Deux tonnes de manioc ont déjà été commercialisées, tandis qu’une partie de la récolte sera transformée en farine de manioc. Les boutures assainies produites serviront à renforcer la production locale de semences, contribuant ainsi à l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la résilience des agriculteurs comoriens. Le gouvernement comorien peut être fier de l'impact positif de ses initiatives sur les communautés locales.





Un Engagement Gouvernemental pour le Développement Durable





Le gouvernement comorien, à travers le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat, démontre son engagement pour le développement durable et la sécurité alimentaire en soutenant les initiatives locales et en promouvant une agriculture durable. La réussite de la coopérative Wami Ndekina est un exemple concret de l'efficacité de la stratégie gouvernementale pour améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la résilience des agriculteurs comoriens.









En somme, le gouvernement comorien, à travers le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat, joue un rôle clé dans le développement agricole du pays, en soutenant les initiatives locales et en promouvant une agriculture durable. La réussite de la coopérative Wami Ndekina est un témoignage de l'impact positif de ses efforts sur les communautés locales.





Dans cet élan de relance du secteur agricole comorien, le gouvernement comorien vise l’autosuffisance alimentaire dans le moyen terme.





Service de Communication

Ministère de l’agriculture, de la pêche et de l’Artisanat.