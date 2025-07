La Tournante Présidentielle : Un gage de paix et de stabilité. Grâce à ce système, chaque île — Ngazidja, Ndzuani et Mwali — a pu exercer, à tour de r

La Tournante Présidentielle : Un Gage de Paix et de Stabilité







Les événements tragiques qui ont secoué les Comores en 1997, aboutissant à la sécession de Mohéli puis d'Anjouan, furent, aussi regrettables qu'ils aient été, la conséquence inévitable d'un profond sentiment d'injustice, d'abandon et de frustration ressenti par les populations d'Anjouan et de Mohéli.





Qu’il soit fondé ou non, ce sentiment était alimenté par la concentration excessive des moyens économiques, politiques et administratifs du pays dans la seule île de Ngazidja, plus particulièrement dans la capitale, Moroni.





Après de longues années de tensions marquées par des conflits sanglants et des souffrances incommensurables, la sagesse comorienne a su triompher. Une solution a été trouvée à la plus grave crise institutionnelle et politique de l’histoire des Comores indépendantes grâce à l’instauration, dans la nouvelle Constitution de 2001, du principe de la tournante présidentielle.





Ce mécanisme innovant visait à rétablir un équilibre entre les îles en garantissant une alternance au pouvoir et une égalité des chances pour toutes les populations, en particulier celles des îles périphériques. Il a permis de maintenir l’espoir et la paix, malgré une crise économique sévère caractérisée par un taux de chômage alarmant et une pauvreté grandissante.





Grâce à ce système, chaque île — Ngazidja, Ndzuani et Mwali — a pu exercer, à tour de rôle, la magistrature suprême, instaurant ainsi une stabilité relative. Cependant, au deuxième cycle de la tournante, la Constitution a été modifiée pour rallonger le mandat du président issu de Ngazidja à dix ans, privant ainsi Anjouan de son tour à la tête de l’État.





Aujourd’hui, alors que l’échéance d’un nouveau passage de témoin approche, des manœuvres politiques réapparaissent, visant à remettre en cause ce principe fondamental. L’objectif sous-jacent est de réviser une nouvelle fois la Constitution pour abroger définitivement la tournante et pérenniser le pouvoir au profit d’un clan et d’une seule entité insulaire.





Une telle démarche constituerait une rupture grave du consensus national qui a su préserver la stabilité et la paix du pays. L’abolition de la tournante marquerait une régression politique et un retour aux heures sombres des coups d’État et putschs successifs, faisant basculer les Comores dans l’incertitude et la méfiance. Cette situation risquerait de raviver les tensions régionalistes et d’attiser de nouvelles divisions.





À l’inverse, le maintien de la tournante témoignerait de la volonté des îles comoriennes de continuer à bâtir ensemble un avenir commun, fondé sur la confiance mutuelle et le partage équitable des responsabilités. Chaque entité insulaire, avec ses richesses humaines et physiques, doit pouvoir apporter sa contribution au développement du pays.





Supprimer ce mécanisme serait une erreur historique aux conséquences potentiellement désastreuses pour l’unité et la stabilité des Comores.





Zarouki Bouchrane

Maire de Mutsamudu