La Société Comorienne des Hydrocarbures change de fournisseur !

Approvisionnement Pétrolier : la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) Quitte Oryx Energies pour le Géant Émirati ADNOC







Le gouvernement comorien a annoncé, ce mercredi, un tournant majeur dans la politique d'approvisionnement en produits pétroliers du pays : la Société Comorienne des Hydrocarbures (SCH) met fin à sa collaboration avec Oryx Energies pour s'engager avec un nouveau fournisseur, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), le géant public des Émirats Arabes Unis.





L’information a été rendue publique lors du compte rendu du Conseil des Ministres du 16 juillet. La porte-parole du gouvernement a évoqué une décision « stratégique pour sécuriser les besoins énergétiques du pays et garantir une meilleure qualité des carburants ».





Ce changement intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par la récente affaire du gazole de mauvaise qualité, qui a provoqué de nombreuses pannes de véhicules à travers le pays. Plusieurs automobilistes et professionnels du transport avaient signalé des filtres bouchés, des moteurs endommagés et un carburant suspecté d’être frelaté.





La SCH avait alors assuré que les tests en laboratoire confirmaient la conformité des carburants importés depuis Oryx Energies.





Au-delà de la question de la qualité, les pénuries fréquentes de carburants ont exacerbé la frustration des consommateurs ces derniers mois. À plusieurs reprises, des stations-service à sec et de longues files d’attente ont paralysé l’activité dans plusieurs régions. Ces ruptures récurrentes ont remis en cause la fiabilité logistique de la chaîne d’approvisionnement.





Dans ce contexte, le recours à ADNOC est présenté par les autorités comme une solution de rupture. ADNOC est l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde, contrôlé par l’Émirat d’Abu Dhabi. Avec une capacité de production de 4 millions de barils par jour et des infrastructures de pointe, la société émiratie offre des garanties en matière de qualité, de stabilité d’approvisionnement et de conformité aux normes internationales.





Le gouvernement espère que ce partenariat mettra fin aux dysfonctionnements récents. Un accord-cadre entre la SCH et ADNOC devrait être signé dans les prochaines semaines. La transition entre Oryx Energies et ADNOC devrait être effective dans les prochains mois. Reste à voir si ce tournant permettra de rétablir la confiance des usagers et de garantir durablement l’accès à un carburant fiable et abordable.





La porte-parole du gouvernement a tenu à préciser que les prix des produits pétroliers restent stables aux Comores grâce à une prise en charge par l’État de la différence en cas de hausse sur le marché international.





