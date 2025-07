La peine de mort est-elle dissuasive ?







Les deux images ont été prise avec une intervalle d'un semestre. Elles illustrent un phénomène identique : « équipements meurtriers » de voleurs. Elles démontrent également une montée rapide du fléau de l'insécurité. Les vols classiques ne sont plus d'usage. Le voleur contemporain se montre violent voire meurtrier. Il se prépare à résister. Il s'enfuit que lorsque le rapport de force joue en sa défaveur. Il se prépare à ôter des vies s'il le faut.





En janvier, on aperçoit une paire de ciseaux, un gros et petit couteau et une paire de sandale ( il pourrait moins courir en cas de poursuite).





En juillet, l’arsenal semble s’alourdir. Machette, petit couteau de table mais surtout un objet électrique visant sans doute à assommer et une autre forme de couteau. Et en décembre prochain , une autre artillerie sera probablement découverte.





Au fond, que ce serait-il passé ? Des assaillants auraient pu donner la mort? À combien de victimes? Il n’est surtout pas exclu qu’ils agissent en état de d'ébriété. Dans les deux cas, le pire a sans doute été évité. Sera t il ainsi pour le reste. Et les proies faciles, ceux qui vivent sans voisinage immédiat ? Le point se fera peut-être tous les six mois.





Hier soir, en poussant la réflexion autour d’un petit cercle d’amis, curieux de comprendre aussi la poussée inquiétante de l’insécurité, ils m’ont appris qu’un nouveau mode opératoire ferait également son introduction dans le milieu des malfrats. Ils verseraient un produit somnolent dans les aérations des climatiseurs pour endormir les propriétaires d’une maison, éviter une résistance éventuelle de ces derniers et les épargner la mort avant de s’introduire chez eux et s’offrir leurs biens en toute tranquillité jusqu’au chevet de leur lit.





Me suis rappelé d’une scène de vols dont l’épouse d’un Grand et respectable Médecin de la place réveille ce dernier pour signaler la présence d’un voleur dans leur chambre et le Dr qui répliqua ainsi : « continuons notre sommeil ».





En définitive, cet ultime acte survenu ce matin s’est produit durant les Assises en cours lesquelles vont jusqu’à prononcer des peines de mort. Ces peines ne produisent visiblement pas assez d’effets sur l’opinion.





Ces actes ont aussi lieu le jour même dont le Ministère de l’Interieur organisait une réunion de concertation avec l’ensemble des Chefs de quartiers de Moroni et des responsables de la Mairie de Moroni au sujet de cette problématique.





Quelles méthodes ? Quelles réponses apportées ? Ces individus paraissent bien déterminées à agir. Rien ne semble les faire reculer.





Nous sommes de ceux qui pensons qu’il faudrait commencer à se doter d’une prison très éloignée de Moroni.





Damed Kamardine