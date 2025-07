Je salue la nomination de Monsieur Abdoulwahab au poste de Conseiller à la Cour suprême

Je salue la nomination de Monsieur Abdoulwahab, juriste émérite auprès de la Présidence, au poste de Conseiller à la Cour suprême







Figure discrète mais déterminante du dispositif juridique présidentiel, M. Abdoulwahab a servi l'État avec compétence, rigueur et loyauté. Son expertise, sa plume fine et son sens de l'équité ont accompagné les plus hautes décisions, y compris dans l'éclairage de plusieurs mesures de grâce présidentielle rendues possibles par son engagement humaniste.





Homme de conviction, attentif aux causes justes et respectueux des institutions, il a su incarner une haute idée du service public. Sa modestie, sa courtoisie naturelle et sa droiture intellectuelle forcent le respect de tous ceux qui ont travaillé à ses côtés.





Son départ laisse un vide. Mais ce vide ne sera pas un abandon : il appelle au contraire à renforcer l’accompagnement de ses collègues, à commencer par M. Madiane, avec qui il a formé un tandem efficace et respecté. Je réaffirme son attachement à la continuité et à l’excellence dans le travail juridique qui éclaire les plus hautes décisions de l’État.





En cette occasion, je tiens à lui adresser, au nom de l'équipe de communication, les félicitations les plus sincères et les remerciements les plus chaleureux.





Le pays gagne à la Cour suprême un homme de loi, de sagesse et de principes.





Ahmed Ali Amir