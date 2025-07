Hadji Mmadi a fait ses adieux après 1 an et 7 mois à la tête de Comores Telecom. Les collaborateurs ont, à leur tour, tenu à lui adresser leurs plus s



Ce 18 juillet 2025, le Directeur Général, Monsieur Ali Hadji Mmadi, a réuni l'ensemble de ses proches collaborateurs pour leur annoncer la fin de sa mission en tant que Directeur Général de Comores Telecom.





Lors de cette rencontre empreinte d’émotion et de respect, il a exprimé sa profonde gratitude envers les équipes pour leur engagement, leur loyauté et les résultats obtenus ensemble depuis sa nomination (1an, 7 mois et 14 jours).





Les collaborateurs ont, à leur tour, tenu à lui adresser leurs plus sincères remerciements pour son leadership, sa vision et sa capacité à fédérer les énergies autour des objectifs de l’entreprise. Ce moment fort a été marqué par de nombreux témoignages de reconnaissance, soulignant l’impact humain et professionnel qu’il a su insuffler tout au long de son mandat.





Les membres du Conseil de Direction saluent l’engagement de leur Directeur Général et lui souhaitent plein succès dans la suite de son parcours.





