Ces Wangazidja émissaires d’Azali à Anjouan : vigilance et lucidité ! Soyons clairs : ces hommes ne viennent pas pour écouter, ni pour comprendre. Ils

Il est des visites qui ne sont pas de simples déplacements, mais de véritables pièces de théâtre soigneusement mises en scène. Quand les émissaires d'Azali descendent à Anjouan, il faut regarder au-delà des sourires et des promesses : ce n'est pas l'avenir qu'ils portent, mais l'ombre lourde des compromissions passées.





Soyons clairs : ces hommes ne viennent pas pour écouter, ni pour comprendre. Ils arrivent avec le même mépris qu’ils ont toujours affiché à l’égard des Anjouanais, qu’ils considèrent comme naïfs, crédules et faciles à manipuler. Leur mission est limpide et implacable : endormir les consciences, flatter les plus crédules, détourner les esprits affamés de lucidité.





Ils prétendent vouloir un « seul candidat » pour s’opposer au putschiste récidiviste, le sanguinaire Azali, totalement dénué d’humanité.





Mais quelle élection ? Azali n’en a ni le droit, ni la légitimité. Il n’est qu’un président de facto, un usurpateur accroché au pouvoir par la fraude et la terreur. Son autorité n’existe que parce qu’il tient tous nos peuples Comoriens, Anjouanais et Mohéliens en otage, appuyé par un état-major corrompu qui a transformé l’armée nationale en milice personnelle. Leur mission n’est pas de protéger la nation, mais de protéger l’usurpateur : intimider, réprimer, étouffer toute dissidence, briser toute velléité souverainiste d’Anjouan !





Ces émissaires ne viennent pas pour libérer le peuple, mais pour faire avaler le statuquo de l’usurpation, pour maquiller l’inacceptable et tenter de légitimer l’illégitime. Leur rôle est clair : préserver le trône du tyran en vendant des illusions.





Ils n’ont aucune compassion pour les Anjouanais, qui subissent depuis des années le martyr de leur indifférence et de leur complicité. Ils dénoncent Azali quand il est commode de le faire, mais dès qu’il exige soumission, ils s’inclinent.





Depuis 2016, leur parcours est une litanie de trahisons : la forfaiture des assises du 5 au 12 février 2018, l’avalisation du putsch anticonstitutionnel en 2018, la farce électorale présidentielle du 24 mars 2019, et les mascarades des présidentielles illégales et illégitimes du 14 janvier 2024.





Et aujourd’hui, ces mêmes hommes, Mouigni Baraka Said Soilihi et Mohamed Daoudou dit Kiki , anciens directeurs généraux des douanes, enrichis en vidant les caisses publiques, acolytes de Sambi avant de lui tourner le dos, ont participé à cette réunion de Ouani du 18 au 20 septembre 2025. Leur présence n’est pas un hasard : elle confirme que leur rôle destructeur se poursuit, qu’ils demeurent les artisans d’une politique de manipulation, de diversion et de mépris à l’égard du peuple anjouanais.





Pour mémoire, voici la liste des candidats à la farce présidentielle du 14 janvier 2024 : Azali Assoumani (Convention pour le Renouveau des Comores – CRC), Salim Issa Abdillah (Parti JUWA), Mouigni Baraka Said Soilihi, Bourhane Hamidou, Mohamed Daoudou dit Kiki ancien ministre d’Azali, et Aboudou Soefou, repris de justice pour détournement de fonds à la Société des Hydrocarbures à Moroni et ancien Ministre des Affaires Étrangères. Rappelons qu’en 2005, sous instruction d’Azali, c’est lui qui osa signer et adresser à Kofi Annan la lettre d’abandon de la revendication de Mayotte à l’ONU : une trahison sans précédent dans l’histoire des Comores pseudo-indépendantes.





Ces noms ne sont pas seulement ceux de candidats : ils sont les symboles vivants de la compromission, de la duplicité et de la trahison. Ils incarnent l’absence totale de vision pour Anjouan et pour l’ensemble de l’archipel. Leur parcours est jalonné de renoncements, de volte-face et de compromissions.





Peut-on vraiment faire confiance à Mouigni Baraka, qui en 2019 s’abaissa à une véritable génuflexion devant Azali, trahissant non seulement ses amis d’opposition, mais aussi la dignité de tous ceux qui avaient cru en lui ? Peut-on accorder le moindre crédit à Kiki, qui a participé à plusieurs gouvernements d’Azali et qui, en 2016, en tant que ministre de l’Intérieur, fit bastonner et martyriser les petits commerçants anjouanais de Volo-Volo et des rues de Moroni ?





N’oublions pas le rôle du parti JUWA. En 2016, ce parti, récompensé pour son soutien à Azali, s’est fait fossoyeur des droits d’Anjouan et de la Tournante présidentielle. Aucun de ses ministres n’a levé le moindre doigt pour demander au ministre de l’Intérieur Kiki ou à leur Président Azali d’arrêter le massacre des Anjouanais. Le silence complice régnait : leur oracle Sambi, fidèle collaborateur de ce tyran, fit la sourde oreille, muet face à l’horreur. Qui ne dit mot consent !





Ces hommes n’étaient pas simplement passifs : ils étaient acteurs de l’ombre, spectateurs indifférents des cris et des larmes d’un peuple martyrisé. Après le CRC d’Azali, JUWA est devenu le parti le plus cynique, maître dans l’art de masquer la trahison sous le voile de l’unionisme, au passage « unionisme anti-anjouanais et maléfique » complice de toutes les mascarades électorales depuis 2016 jusqu’à aujourd’hui, pour quelques miettes de pouvoir, tandis que les droits et la dignité d’Anjouan étaient piétinés.





Ces hommes et ces partis se drapent dans le manteau du patriotisme, mais leurs actes déchirent ce costume fragile. Ils ne sont pas des bâtisseurs, mais des unionistes malveillants, des louvoyeurs politiques qui changent de casaque au gré de leurs intérêts. Comme des marchands de sable, ils vendent du rêve pour mieux aveugler le peuple.





Souvenons-nous : un arbre ne tombe pas parce que le vent souffle fort, mais parce que ses racines sont faibles. Que nos racines soient la vigilance, la mémoire et la lucidité. Derrière leurs promesses dorées se cache toujours la même logique : domination, manipulation et duperie.





Nous devons regarder ces visites non comme des occasions de fête, mais comme des signaux d’alerte. Chaque poignée de main, chaque sourire, chaque promesse doit être confronté aux actes passés. Et les actes parlent plus fort que leurs mots : génuflexion, trahison, compromission, violence, manipulation. Voilà leur véritable héritage.





Frères et sœurs, peuple anjouanais, ne nous laissons pas ensorceler. La lucidité est notre meilleure arme, la mémoire notre meilleure défense, et la dignité notre plus grande victoire. L’avenir d’Anjouan ne se négocie pas dans les salons des opportunistes, mais dans la conscience éveillée de son peuple.





Restons unis, vigilants et fermes. Ne laissons plus personne nous prendre pour des idiots !





Et que la jeunesse, que la société civile, que toutes les forces vives de notre archipel se lèvent ensemble pour renverser ce tyran Azali dès maintenant !





La Confédération : l’équité des îles, la barrière des peuples contre les tyrans !





Anli Yachourtu JAFFAR,

21 septembre 2025