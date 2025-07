7 Comoriens tués dans un incendie criminel à Nice : Le commanditaire présumé arrêté en Afrique

Incendie meurtrier à Nice : le commanditaire présumé arrêté en Guinée-Bissau, l’un des incendiaires interpellé en Algérie







Le suspect, né au Sénégal et âgé de 27 ans, avait quitté la France peu après le drame qui avait coûté la vie à sept personnes, en juillet 2024. La France espère obtenir son extradition.





Sept morts et un quartier sous le choc. Le commanditaire présumé de l’incendie criminel survenu en juillet 2024 à Nice a été identifié et arrêté le 22 décembre dernier, a annoncé ce mercredi le procureur de Nice, Damien Martinelli. L’homme a été interpellé en Guinée-Bissau.





Âgé de 27 ans, né au Sénégal et domicilié à Nice, il avait déjà été « condamné à plusieurs reprises dans le cadre de trafics de stupéfiants d’envergure » et a quitté la France juste après l’incendie. Visé par un mandat d’arrêt international, il a été interpellé à l’aéroport international de Bissau. Ce suspect est toujours en détention sous le régime d’une demande d’extradition, mais en l’absence d’accord bilatéral entre la France et la Guinée-Bissau, les autorités bissau-guinéennes n’ont pas encore tranché sur son sort.





Parallèlement, le dernier des incendiaires présumés encore recherché a été interpellé en avril en Algérie. Conformément aux accords entre les deux pays, il ne pourra pas être extradé parce qu’il est de nationalité algérienne, a ajouté Damien Martinelli dans un communiqué.





Cependant, des échanges sont en cours avec les autorités algériennes « afin de préciser les suites susceptibles d’être données à cette arrestation et d’obtenir tout renseignement sur la situation de l’intéressé », a expliqué le procureur, assurant que l’enquête se poursuivait pour identifier « toutes les personnes susceptibles d’être impliquées » dans le drame.





La téléphonie au cœur de l’enquête





Jusqu’à présent, le parquet de Nice n’avait annoncé que l’interpellation et la mise en examen de deux des trois très jeunes hommes soupçonnés d’avoir allumé le feu, ainsi que de trois autres personnes impliquées dans l’organisation ou la logistique de l’incendie criminel.





Dans la nuit du 17 au 18 juillet 2024, trois personnes avaient mis le feu dans les escaliers d’un immeuble du quartier des Moulins, dans le cadre d’un différend lié à un trafic de drogue. L’incendie s’était propagé jusqu’à un appartement du 7e étage, où vivaient des membres d’une famille comorienne étrangère au trafic.





Trois enfants de 5, 7 et 10 ans, un adolescent de 17 ans, deux femmes de 22 et 46 ans sont morts dans les flammes, et un homme de 45 ans s’est tué en sautant par la fenêtre. Un jeune homme de 23 ans s’était grièvement blessé en sautant lui aussi, tandis que les pompiers avaient sauvé in extremis deux jeunes de 17 et 19 ans.





Grâce à un énorme travail, en particulier autour de la téléphonie, les enquêteurs avaient rapidement identifié les incendiaires présumés, âgés de 17 à 21 ans.





Par Le Parisien avec AFP