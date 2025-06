Un prix honorifique pour l’avocat comorien le plus influent. Me Moudjahidi Abdoulbastoi, avocat d’affaires au barreau de Moroni, vient d’être sacré n°

Me Moudjahidi Abdoulbastoi, avocat d'affaires au barreau de Moroni, vient d'être sacré n°1 dans la catégorie "Droit et Justice" aux Comores par le classement Favokon, un baromètre d'influence qui récompense les créateurs de contenu les plus pertinents et engageants.





Cette distinction salue son travail remarquable de vulgarisation juridique, notamment en droit international, qu’il rend accessible au grand public grâce à ses publications éclairantes sur les réseaux sociaux.





Par son engagement constant, Me Abdoulbastoi a su créer un véritable pont entre le monde juridique et la société civile, tout en valorisant une vision panafricaine moderne du droit. Ses contenus, à la fois informés, pédagogiques et inspirants, captivent un large public et contribuent à une éducation citoyenne par le numérique.





Le prix Favokon vient ainsi reconnaître son impact, son expertise et son influence en tant que figure montante du paysage juridique numérique aux Comores.





Encore bravo à “l’avocat blogueur” !





Mohamed Abdoul Bastoi