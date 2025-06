"Pour une affaire non encore élucidée par la Justice, on l'a déjà traîné dans la boue, humilié publiquement, pour le pousser finalement à rendre le".



Selon l'expression française qui dit : " QUI VEUT NOYER SON CHIEN L'ACCUSE DE RAGE ".





C'est le cas de notre frère HAMADA MADI BOLÉRO, désormais ex Conseiller du Président de la République, AZALI ASSOUMANI





M. BOLÉRO, diplomate et technocrate confirmé a servi son pays avec loyauté et fidélité. Que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur du pays. Il fut SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COI (Commission de l'océan Indien), ancien Directeur de Cabinet du président de la République, aux temps de l'ancien président Ikilillou DHOININE, ET dernièrement, Conseiller du Président AZALI.





Mais pour une affaire non encore élucidée par la Justice, (affaire dite BACHAR ), on l'a déjà traîné dans la boue, humilié publiquement, pour le pousser finalement à rendre le tablier. Peut-être pour des raisons non encore avouées, du moins officiellement !





Il est à rappeler que M.BOLÉRO et AZALI 1, furent Maîtres d'œuvre dans la naissance de la 3ème République Comorienne, à savoir, L'UNION DES COMORES le 17 février 2001 à Fomboni, Mwali. Cette dernière qui devait remplacer la République Fédérale Islamique des Comores, en accordant plus d'autonomie aux îles et instaurant une Présidence Tournante. Ce qui devait éteindre les feux allumés à Anjouan avec l'évènement de la crise séparatiste d'Anjouan en 1997.





Mes Chers compatriotes, arrêtons de telles pratiques dignes d'une certaine époque. Vivons notre époque comme les autres ! Reconnaître les compétences de l'autre ne rabaisse personne. Pourquoi autant de jalousies maléfiques ? La concurrence loyale est préférable à la déloyale, car c'est le pays qui gagnera !





BOLÉRO est un homme discret, loyal, fidèle aux amitiés sans discrimination. Il aime s'entendre avec tout le monde; Il n'est pas du genre à se prendre la tête, car il occupe telle haute fonction. Non !





JEUNES GÉNÉRATIONS COMORIENNES, N' HÉRITEZ PAS DE TELLES PRATIQUES INDIGNES ! GAGNEZ VOTRE VIE À LA SUEUR DE VOTRE FRONT !

RESPECTEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES !

MERCI D'ENTENDRE RAISON !





Abdallah Abderemane