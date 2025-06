Le président Azali Assoumani lance "Force Jeune" à Anjouan. Objectif : former, financer et insérer 6 000 jeunes dans les filières agricoles, d’élevage

ANJOUAN – LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET "FORCE JEUNE" PAR LE PRÉSIDENT AZALI ASSOUMANI







Ce samedi, à Anjouan, son Excellence le Président AZALI Assoumani, a lancé "Force Jeune", un programme novateur et ambitieux, soutenu par le Fonds international de développement agricole (FIDA) à hauteur de 10 millions de dollars. Ce samedi, à Anjouan, son Excellence le Président AZALI Assoumani, a lancé "Force Jeune", un programme novateur et ambitieux, soutenu par le Fonds international de développement agricole (FIDA) à hauteur de 10 millions de dollars.





Objectif : former, financer et insérer 6 000 jeunes dans les filières agricoles, d’élevage et de pêche.





Un projet stratégique pour :





Lutter contre le chômage des jeunes

Réduire la dépendance alimentaire du pays

Valoriser le potentiel agricole des Comores

Promouvoir l’innovation et la coopération dans les filières rurales





Dans son discours, SE le Président AZALI a insisté :

« Il est inadmissible que notre pays, doté de terres fertiles et de nombreux jeunes dynamiques, soit tributaire des produits agricoles des pays voisins. »





Un programme inclusif :

6 000 jeunes bénéficiaires issus de 4 000 ménages ruraux

50 % de femmes intégrées dans le dispositif

66 villages concernés sur les trois îles





Le projet vise non seulement à former et accompagner les jeunes dans des métiers d’avenir, mais aussi à renforcer les capacités des institutions et à stimuler les partenariats entre jeunes entrepreneurs et entreprises agroalimentaires.





Une initiative pleinement alignée avec le Plan Comores Emergent, qui fait de l’emploi des jeunes et de la transformation agricole une priorité nationale.





Le Président appelle à une mobilisation collective pour faire de "Force Jeune" un modèle de développement durable et un levier d’autonomisation économique pour la jeunesse comorienne.





Beit-salam