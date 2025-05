Voyage aux USA : Félicitations à l’entrepreneur Bianrif Youssouf Faycal pour sa sélection au programme IVLP

Félicitations à Bianrif Youssouf Faycal, entrepreneur/agriculteur originaire de Mohéli, Comores, pour sa sélection au programme International Visitor Leadership Program (IVLP) sur l'Agriculture Résiliente et la Sécurité Alimentaire.







Bianrif se rendra à Washington, D.C. ainsi que dans plusieurs autres États Américains du 5 au 23 mai 2025 où il rencontrera des représentants du gouvernement, des universitaires, des experts, des représentants d'entreprises agroalimentaires et des ONG engagées dans la sécurité alimentaire mondiale. Au cours de sa visite, il explorera les solutions politiques, les avancées technologiques émergentes destinées à développer un système alimentaire durable et résilient.





Le programme IVLP est le principal programme d'échange professionnel du département d'État américain. Grâce à des visites de courte durée aux États-Unis, les dirigeants étrangers actuels et émergents dans divers domaines font l'expérience directe de ce pays et cultivent des relations durables avec leurs homologues américains.





L’Ambassadrice des États Unis Claire A. Pierangelo a adressé ses félicitations à Bianrif pour sa sélection à ce programme prestigieux.





Joignez-vous à nous pour féliciter Bianrif alors qu'il commence cette expérience enrichissante aux États-Unis.





---

Congratulations to Bianrif Youssouf Faycal, an Entrepreneur/Farmer from Moheli, Comoros, on being selected for the International Visitor Leadership Program (IVLP) on Resilient Agriculture & Food Security.





From May 5-23, 2025, Bianrif will visit Washington, D.C. and several other U.S. cities where he will meet with government officials, academics, experts, agribusiness representatives, and NGOs focused on global food security. During his visit he will learn about policy solutions, research, and emerging technologies aimed at building sustainable and resilient food systems.





The International Visitor Leadership Program (IVLP) is the U.S. Department of State’s premier professional exchange program. Through short-term visits to the United States, current and emerging foreign leaders across various fields gain firsthand experience and build lasting relationships with their American counterparts.





Prior to his departure, Ambassador Claire A. Pierangelo extended her congratulations to Bianrif on his selection for this prestigious program.





Please join us in congratulating Bianrif as he embarks on this exciting journey to the United States.





Ambassade des États-Unis aux Comores