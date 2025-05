Une scène à la fois bouleversante et inspirante s’est déroulée à bord du bateau Acadie ! Grâce à cette prise en charge exemplaire, la jeune mère et so

NAISSANCE EN MER : UNE INTERVENTION HUMAINE ET RAPIDE SAUVE UNE MÈRE ET SON BÉBÉ







Une scène à la fois bouleversante et inspirante s'est déroulée dans la matinée du 08/05/25 à bord du bateau Acadie, en provenance de Moroni. Une passagère en fin de grossesse a donné naissance à son enfant en pleine traversée, peu avant l'arrivée au port de Mutsamudu.





Dès l’accostage, une intervention rapide et parfaitement coordonnée a été déclenchée. Une équipe mixte composée des agents de surveillance portuaire, des sages-femmes de la maternité de Hombo venues avec leur ambulance, et du personnel du COSEP s’est mobilisée avec efficacité, bienveillance et professionnalisme.





Grâce à cette prise en charge exemplaire, la jeune mère et son nouveau-né, tous deux sains et saufs, ont pu être transférés sans délai à la maternité du CHRI de Hombo pour des soins complémentaires et un accompagnement médical approprié. Un grand bravo à toutes les équipes impliquées pour leur réactivité, leur dévouement et leur esprit de solidarité.





Une mention particulière est adressée aux deux sages-femmes de la maternité de l’hôpital de Hombo, dont la compétence, la disponibilité et la douceur ont été déterminantes dans ce moment si délicat.





Cet événement rappelle l’importance cruciale de la coopération (travail en synergie) des services de santé, de sécurité et de transport, au service de la vie, de la dignité humaine et du bien-être des plus vulnérables.





Nayib Salim