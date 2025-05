Une mission du Fonds monétaire international séjourne à Moroni !

Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Suchanan Tambunlertchai, séjourne à Moroni du 30 avril au 13 mai 2025 dans le cadre de la quatrième revue de Facilité élargie de crédit (FEC). Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Suchanan Tambunlertchai, séjourne à Moroni du 30 avril au 13 mai 2025 dans le cadre de la quatrième revue de Facilité élargie de crédit (FEC).





Cette mission vise à évaluer les progrès réalisés en matière de réformes économiques et financières, notamment la mobilisation des recettes intérieures et la modernisation des administrations fiscales et douanières.





Ce mardi, les représentants du FMI ont rencontré plusieurs institutions publiques, dont la Direction générale des impôts (DGI), la Direction générale des douanes (DGD) et le coordinateur de l’Unité de politique fiscale (UPF). Les discussions ont porté sur l’opérationnalisation de l’UPF, la préparation de l’évaluation des dépenses fiscales, ainsi que les mesures envisagées pour compenser les pertes de recettes futures liées à l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).





Parmi les mesures abordées figurent la suppression graduelle de certaines exonérations, la poursuite de la digitalisation et de la dématérialisation des procédures fiscales, ainsi que le renforcement de la collaboration entre la DGI et la DGD pour prévenir et lutter contre la fraude.





La mission du FMI a prévu également des rencontres avec d’autres acteurs clés, y compris les entreprises publiques et le secteur privé, afin de soutenir les réformes structurelles en cours et de renforcer la résilience économique de l' Union des Comores.





