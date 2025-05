Une bonne nouvelle pour la société Comores Telecom

Attribution de Fréquence par l'ANRTIC à Comores Telecom







L’ANRTIC a remis officiellement à Comores Telecom l’attestation des fréquences 5G. L’Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l’Information et de la Communication (ANRTIC) a procédé à la remise officielle d’une attestation d’utilisation des fréquences 5G à Comores Telecom. L’ANRTIC a remis officiellement à Comores Telecom l’attestation des fréquences 5G. L’Autorité Nationale de Régulation des Technologies de l’Information et de la Communication (ANRTIC) a procédé à la remise officielle d’une attestation d’utilisation des fréquences 5G à Comores Telecom.





Cette étape importante ouvre la voie au déploiement futur de la technologie 5G aux Comores, pour des connexions plus rapides, plus fiables et une meilleure expérience numérique pour tous.





Comores Telecom remercie l’ANRTIC pour sa confiance et réaffirme son engagement à offrir aux Comoriens des services toujours plus innovants, dans le respect des normes et des attentes du marché.





Autorité Nationale de Régulation des TIC