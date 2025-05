Moroni : Cérémonie de prière aux pèlerins des 4 iles des Comores

Cérémonie de prière aux pèlerins comoriens







Comme chaque année, Son Excellence le Président AZALI Assoumani a pris part à la cérémonie de prière pour les pèlerins comoriens en partance pour la Mecque, accomplissant ainsi l'un des cinq piliers de l'Islam, le Hadj.





La cérémonie s’est tenue ce jeudi 15 mai 2025 au Foyer des Femmes de Moroni, en présence des pèlerins venus de toutes les îles ( Grande Comore, Anjouan, Mohéli, Mayotte, ainsi que de la diaspora.)





A titre d'information, 123 pèlerins proviennent de l’île comorienne de Mayotte.





Lors de sa prise de parole, le Président a remercié Dieu pour cette bénédiction, salué la foi du peuple comorien et exprimé sa reconnaissance envers celles et ceux qui ont transmis et protégé notre religion. Il a rappelé que l’État, en tant que nation musulmane, a le devoir de soutenir les pèlerins.





Il a ainsi souhaité un bon pèlerinage, et a appelé à faire des prières pour que la paix continue de régner sur notre pays.





A la fin de son allocution, Son Excellence le Président AZALI Assoumani a aussi invité à prier pour que les Jeux des îles de l'océan indien que notre pays s’apprête à organiser en 2027 soient une réussite, que l’image que nous montrerons au monde soit celle d’un peuple uni, accueillant et respectueux, et que cet accueil sincère apporte le bien, la stabilité et le développement pour l’ensemble de notre nation. Beit-salam