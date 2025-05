Lettre ouverte au Président de la République Azali Assoumani

À Son Excellence Monsieur Azali Assoumani

Président de l’Union des Comores





Moroni, Grande Comore





Réflexion sur la célébration du 50e anniversaire de l’Indépendance





Excellence Monsieur le Président,







En tant que citoyen engagé et préoccupé par l'avenir de notre pays, je me permets de vous adresser cette lettre à l'approche de la célébration du 50e anniversaire de l'Indépendance , de notre chère nation.





Cet anniversaire marque une étape historique et symbolique importante pour les Comores.





Toutefois, dans le contexte actuel, marqué par des difficultés socio-économiques visibles et une urbanisation anarchique, notamment dans la capitale Moroni, je souhaiterais exprimer une réflexion sincère : ne serait-il pas plus judicieux de suspendre les festivités cette année afin d’allouer les ressources prévues à l’aménagement urgent et structuré de la capitale ?





Moroni, vitrine de notre pays, mérite d’être modernisée, assainie, et structurée avec des routes praticables, des quartiers bien aménagés et un système de gestion des déchets efficace. Une telle initiative, en cette année symbolique, serait perçue non pas comme une absence de célébration, mais comme «un acte patriotique fort et durable», qui rendrait hommage aux 50 années d’indépendance par des actions concrètes au service de la population.





Excellence, cette proposition s’inscrit dans une volonté d’accompagner votre vision pour un développement durable et inclusif de notre pays. Elle n’est dictée ni par l’opposition, ni par le refus des valeurs de notre histoire, mais par un désir profond de voir notre nation progresser sur des bases solides.





Avec l’espoir que cette humble réflexion retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération.





Bacar Mhadjou Ben Omar