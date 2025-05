Festival de Cannes : Gagnant du concours "Moteur", ce jeune franco-comorien montera les marches ! "Moi, à la base, je suis vraiment juste étudiant et.

Le jeune nantais Abdérémane Attoumani fait partie des 26 lauréats du concours "Moteur !" du festival de Cannes. Il a réalisé un court métrage sur Phi, le nombre d'or, cher à Léonard de Vinci. Il montera les marches le 22 mai prochain.





Il a le regard doux, affiche un sourire éclatant, un gamin attachant.





D'origine Comorienne et Malgache, Abdérémane Attouman a grandi dans le quartier du Breil, au nord de Nantes, et comme beaucoup d'enfants, il a le foot dans le sang. C'est d'ailleurs sur un coin de pelouse qu'il vous embarque pour évoquer sa vie, ses projets et ses rêves.

"Je suis juste étudiant et footballeur"





"Là, on va au City stade, c'est un terrain de high five, et du coup, moi, je jouais là quand j'étais petit avec mes amis", explique le jeune homme.





"Moi, à la base, je suis vraiment juste étudiant et footballeur, mais là, le cinéma, ça commence à monter, ça concrétise les choses", avoue-t-il.





Le festival de Cannes, je me dis, ça peut vraiment marcher. Si je m'y mets bien à fond Abdérémane Attoumani, Lauréat du concours "Moteur!"

Un avenir qui prend forme grâce à la sélection de son film au concours "Moteur !", et la réalisation d'un court-métrage consacré à Phi, le nombre d'or.





Je voulais toucher les gens et leur montrer que le nombre d'or c'est quelque chose d'assez beau et que les gens peuvent s'y intéresser

Abdérémane Attoumani Lauréat du concours "Moteur!"





Phi, la lettre grecque comme source d'inspiration, pour relever le défi : réaliser un film d'une minute trente avec un téléphone ou une caméra. Il a tourné dans son quartier, dans les coins où il a l'habitude de retrouver et ses amis et en allant à la boulangerie où sa mère l'avait envoyé faire une course. Aucune prise de tête, c'est peut-être ça aussi qui a fait sa force.





"Le plus difficile, ça n'a pas été de filmer, ça a plutôt été le script. En fait, ça ne devait pas du tout ressembler à ça. J'ai refait mon script cinq fois, de A à Z cinq fois, parce qu'en fait, je mettais la barre trop haut. J'avais oublié que je n'avais pas trop de temps, pas le budget, mais je suis content du résultat".





Comme les stars, Abderrahman va s'offrir le frisson du tapis rouge et monter les marches de Cannes le 22 mai prochain avec 25 autres lauréats. Il recevra aussi un clap d'or des mains de Thierry Frémaux, le délégué général du festival. Le Nantais est le grand gagnant du concours et n'essayez pas de le piéger. Il est incollable sur Phi qu'il voit désormais partout dans le monde qui l'entoure. "Phi c'est une lettre de l'alphabet grec", sourit-il en mimant de symbole avec ses doigts. "Et c'est 1, 618 !", ajoute--t-il fièrement.

