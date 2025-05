Cette actrice franco-comorienne fait son retour sur grand écran aux États-Unis avec Sunlight

L'actrice franco-comorienne Rachel Kylian, aperçue dans plusieurs productions internationales ( The Family Business: New Orleans, Magnum PI, And Just Like That ), sera prochainement à l'affiche de Sunlight. Ce film aussi drôle qu'original est signé Nina Conti, célèbre ventriloque britannique, qui fait ici ses débuts prometteurs derrière la caméra.