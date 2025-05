Azali Assoumani en Égypte : ce que l’on sait de sa visite ! M. Al-Sissi a exprimé sa profonde appréciation pour les relations fraternelles et historiq



Le président Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé dimanche que les pourparlers bilatéraux avec le président de la République des Comores, Azali Assoumani, reflétaient une convergence de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles de l'Union africaine (UA), ainsi que la situation dans la bande de Gaza et au Soudan, l'évolution de la situation dans la Corne de l'Afrique, la sécurité de la mer Rouge et la lutte contre le terrorisme. Le président Abdel Fattah Al-Sissi a affirmé dimanche que les pourparlers bilatéraux avec le président de la République des Comores, Azali Assoumani, reflétaient une convergence de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment celles de l'Union africaine (UA), ainsi que la situation dans la bande de Gaza et au Soudan, l'évolution de la situation dans la Corne de l'Afrique, la sécurité de la mer Rouge et la lutte contre le terrorisme.





L'Égypte et les Comores ont également convenu du rôle important de la Communauté sahélo-saharienne dans la lutte contre le terrorisme.





Dans une allocution prononcée lors d'une conférence de presse conjointement tenue avec le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, actuellement en visite en Égypte, M. Al-Sissi a affirmé la pleine volonté de l'Égypte de coopérer avec l'Union des Comores dans divers domaines, notamment la santé, l'éducation, le tourisme, la pêche, l'énergie et les infrastructures.





Il a souligné son accord avec le président comorien sur la promotion des échanges commerciaux entre les deux pays, notamment à la lumière de l'adhésion de l'Égypte et des Comores au COMESA, de manière à assurer la réalisation des objectifs d'intégration régionale continentale.





M. Al-Sissi a exprimé sa profonde appréciation pour les relations fraternelles et historiques entre l'Égypte et les Comores, ainsi que pour l'identité arabe, africaine et islamique partagée entre les deux pays, qui représentent une base solide sur laquelle renforcer des liens de coopération de longue date dans divers domaines.





Il a souhaité la bienvenue au président de l'Union des Comores dans son deuxième pays (l'Égypte), lui souhaitant un agréable séjour et une visite fructueuse.





M. Al-Sissi a indiqué avoir discuté aujourd'hui avec son homologue comorien lors d'entretiens bilatéraux fructueux, des cadres de coopération existants entre les deux pays frères, et qu'ils étaient convenus de la nécessité de travailler sans relâche au renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines économique, de l'investissement et du commerce, de manière à promouvoir les liens fraternels entre les deux peuples et à tenir compte des perspectives de coopération actuelles.





Le chef de l'Etat égyptien a affirmé la volonté du gouvernement et des entreprises égyptiennes de soutenir les plans de développement aux Comores, notamment le "Plan Comores émergentes 2030", et de transférer l'expertise égyptienne acquise lors de la mise en œuvre des plans de développement en Égypte et des projets dans les pays africains frères dans divers secteurs et domaines économiques.





Les discussions ont aussi porté sur les défis du développement, la lutte contre la pauvreté, l'allègement du fardeau de la dette et la lutte contre les effets du changement climatique.





Les deux leaders ont convenu de la nécessité de maintenir des positions africaines unifiées sur diverses questions et d'œuvrer pour assurer une représentation équitable de l'Afrique au sein des institutions internationales.





Texte : ©MENA