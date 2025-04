Propos de Saïd Ahamada sur Mayotte : Communiqué de l'Université des Comores

Communiqué





Mavingouni, le 08 Avril 2025







L'Université des Comores tient à réagir officiellement à des propos tenus par Monsieur SAID AHAMADA, Ancien parlementaire français, lors de la conférence organisée le lundi 07 avril 2025 à la Bibliothèque universitaire de Mvouni.





Certaines de ses déclarations ont été perçues comme une remise en cause de l'unité nationale, en particulier sur la question de Mayotte.





LUniversite des Comores tient à rappeler avec force et clarté sa position constante, en parfaite harmonie avec celle de l'État comorien : l'attachement indéfectible à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores, dont Mayotte est une partie intégrante et indivisible.





En tant qu'institution académique, l'Université des Comores encourage le débat d'idées et la liberté d'expression dans le respect des valeurs d'un Etat de droit, mais elle ne saurait en aucun cas cautionner des propos ou des positions allant à l'encontre des principes fondamentaux de la souveraineté nationale.





Le cycle de conférences lancé hier s'inscrit dans le cadre d'une série d'événements académiques marquant la célébration des 50 ans de l'indépendance nationale des Comores et visant à nourrir la réflexion collective sur le chemin parcouru par notre pays depuis 1975. Il ne s'agit aucunement de servir de tribune à des positions étrangères à celles défendues par le peuple comorien et ses institutions.





L'Université des Comores regrette profondément qu'un certain discours ait pu heurter ou prêter à confusion, et tient à rassurer les autorités ainsi que l'opinion publique nationale sur sa fidélité sans faille aux principes de l'indépendance, de l'unité et de la souveraineté des Comores.





Elle réaffirme sa volonté de contribuer, par le savoir, à l'élévation de la conscience nationale et au renforcement de la cohésion du peuple comorien.





