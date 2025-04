Les forces de sécurité s’approprient le projet des jeux des iles Comores 2027

L’AND et le COJI, pour redorer une visibilité du siège des jeux des îles de l'océan Indien aux Comores 2027







Sous l'oeil de supervision du Général de Brigade, Youssouf Idjihadi, Chef d’Etat Major de l’Armée Nationale de Développement, les forces de sécurité de notre pays s’approprient le projet des jeux Comores 2027. Sous l'oeil de supervision du Général de Brigade, Youssouf Idjihadi, Chef d’Etat Major de l’Armée Nationale de Développement, les forces de sécurité de notre pays s’approprient le projet des jeux Comores 2027.





Tôt ce matin du mercredi 23 avril, plus de 200 militaires des FCD (Forces Comoriennes de Défense), du PIGN (Peloton d’Intervention de la Gendarmerie Nationale), de l’escadron de Mdé, des forces spéciales et plusieurs officiers et sous-officiers de l’Armée Nationale de Développement ont pris d’assaut, le tout nouveau siège du Comité d’Organisation des Jeux des Îles de l’Ocean Indien Comores 2027, pour un grand nettoyage du site et de son périmètre, en présence du président du COJI Mohamed Issimaila et son cabinet, et du tout nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Mr Mohamed Elhad Houmadi.





Comité d'organisation des jeux des îles 2027