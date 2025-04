Le message fort envoyé par le nouveau président de l'Assemblée

Discours de Son Excellence Monsieur MOUSTADROINE ABDOU, élu président de la 11 législature prononcé à l'occasion de la cérémonie solennelle d'installation de la nouvelle législature et d'ouverture de la 1er session ordinaire de l'année 2025.





-Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement;

Chers collègues parlementaires;

Distingués invités ;

Mesdames et messieurs:







Ce matin, à l'occasion de la séance d'ouverture de la première session de la 11ème Législature de l'année 2025 mes collègues Députés m'ont fait l'insigne honneur de me réélire aux difficiles responsabilités de Présider pour la 2ème fois successive l'unique institution parlementaire de notre Etat, c'est-à-dire l'Assemblée de l'Union. Je suis parfaitement conscient que parmi les 33 députés nouvellement élus, beaucoup ont l'expérience politique et le savoir-faire nécessaires pour diriger l'institution.





Allah le Tout puissant l'a voulu ainsi et je m'incline devant cette volonté divine.





Toutefois, je tiens à adresser mes sincères remerciements à la fois, à mes collègues députés pour cette marque de confiance en leur assurant de ma disponibilité et de ma volonté d'assumer pleinement mon rôle avec loyauté, responsabilité et dans un esprit d'ouverture. Permettez-moi de vous dire que vous allez porter haut les valeurs de la représentation nationale, défendre les intérêts de nos concitoyens et contribué à l'élaboration de lois essentielles au développement de notre pays. Votre travail et votre dévouement resteront une source d'inspiration pour nous tous.





Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance envers mon parti la CRC, (Convention pour le Renouveau des Comores) et à ses dirigeants du Bureau National qui viennent de me renouveler leur confiance.





A cet égard, permettez-moi de faire une mention particulière de la confiance et de l'encadrement politique dont je bénéficie de la part de Son Excellence le Président Azali Assoumani. Je saisie cette nouvelle occasion pour lui renouveler toute ma gratitude ainsi que ma fidélité inébranlable à la voie politique qu'il a tracée dans l'objectif de l'émergence de notre pays. Et lui dire que son engagement pour la stabilité et le progrès des Comores est un pilier fondamental de notre démocratie et de notre développement. Sous sa présidence, nous avons pu relever d'importants défis et entreprendre des réformes qui visent à améliorer la vie de nos concitoyens.





Aujourd'hui, alors que nous accueillons une nouvelle législature, je voudrais adresser mes félicitations aux députés élus et leur rappeler la grandeur de la mission qui leur incombe. Vous êtes les voix du peuple, les garants du débat démocratique et les architectes de l'avenir de notre nation. Que votre mandat soit marqué par la bienveillance, l'union et la quête incessante du bien commun.





Nous devons travailler ensemble, au-delà des divergences, pou construire un pays prospère, stable et juste. Nous devons faire preuv de sagesse et d'engagement afin d'offrir aux Comoriens les institution solides et les réformes nécessaires pour leur bien-être. Je tiens à rappeler que notre devoir est avant tout envers r concitoyens. Que cette nouvelle mandature soit celle de l'espoir et renouveau. Que Dieu bénisse notre nation et guide nos pas vers avenir meilleur.





- Honorable assistance;





J'ai eu l'honneur de présider durant 5 années la précédent législature dans le cadre de la 10ème dont le bilan a été largement salué à travers le pays et surtout par le Chef de l'État et son Gouvernement.





Je plaide pour le renouvellement du partenariat de confiance qui a existé entre le Gouvernement, la Cour Suprême et l'Assemblée de l'Union. Je m'engage au nom des membres du nouveau Bureau de l'Assemblée à y œuvrer durablement.





Honorable assistance:





Nous venons de célébrer il y a quelques jours la grande fête musulmane de l'Ide-El-Fitr. Permettez-moi de saisir cette occasion pour vous adresser à vous-mêmes, à vos familles et vos proches, en y associant tous nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, mes vœux de bonne santé et de réussite.





Je voudrais avoir une pensée particulière de sympathie et de compassion envers nos frères et sœurs des pays musulmans en guerre en l'occurrence le Yémen, le Soudan et la Palestine. Qu'Allah Le Tout Puissant, leur accorde sa Miséricorde.





Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la 1 Session ordinaire de l'année 2025.





Je vous remercie.