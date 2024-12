Affaire Fanou : Création d'une Association Justice Pour Fanou (AJF)

Affaire Assassinat de FANOU : CRÉATION D’UNE ASSOCIATION JUSTICE POUR FANOU (A.J.F)







Notre première priorité consistait à assurer la sécurité de la famille de Ahmed Abdou alias Fanou, jeune militaire comorien assassiné en détention par des militaires. Notre première priorité consistait à assurer la sécurité de la famille de Ahmed Abdou alias Fanou, jeune militaire comorien assassiné en détention par des militaires.





En deuxième temps, maintenant, nous allons devoir déployer un arsenal juridique et nous mobiliser davantage pour la manifestation de la vérité sur les circonstances et toute les responsabilités de la mort atroce de ce jeune homme de 22 ans. Quelque soit leur lien de filiation famille et politique avec le colonel Azali Assoumani, lui aussi autant responsable du climat terreur, de violences meurtrières aux Comores, leur statut social et leur grade dans la hiérarchie militaire, les auteurs des tortures, des violences et de l'assassinat barbares dont est victime Fanou et sa famille répondront de leurs actes.





La responsabilité du Procureur de la République Monsieur Mohamed Djouneid, celle du colonel Dr Naoufal, cité par ce dernier, l'implication très active du commandant Loukman Azali, fils du colonel Président Azali Assoumani et d'autres officiers impliqués dans cet assassinat, et des faits constitutifs des persécutions, des tortures et des menaces subies par sa mère, son beau père et son frère de 12 ans seront établies et prouvées devant les tribunaux saisis en vertu de la convention de New York sur la torture.





L'association Justice Fanou ( AJF) se chargera de mener ce combat judiciaire avec l'assistance des avocats déjà constitués et le soutien des membres de cette organisation humanitaire et de défense des droits de l’Homme. Ce combat sera rude et très difficile mais notre détermination à le mener est forte.





L'AJF sera très active aux Comores pour demander la mobilisation de tous les comoriens contre l'impunité des assassinats politiques et Justice pour les victimes des atrocités commises par la dictature dirigée par le colonel Azali Assoumani et les siens.





Me Saïd LARIFOU, membre fondateur de "l'Association Justice Pour Fanou"