Belou : "C'est avec une grande fierté et une immense reconnaissance que je m'adresse à vous". Ces élections se sont déroulées dans une atmosphère de c



Mon Message suite à la proclamation provisoire des résultats du 1er tour des élections législatives de 2025 par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante). Mon Message suite à la proclamation provisoire des résultats du 1er tour des élections législatives de 2025 par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante).





Mesdames et Messieurs, très cher (es) camarades





C'est avec une grande fierté et une immense reconnaissance que je m'adresse à vous aujourd'hui, suite aux résultats provisoires des élections législatives du 12 janvier 2025. Ces résultats, qui témoignent d'une large victoire de notre parti des le premier tour, sont un véritable marqueur de la confiance que le peuple comorien place en notre projet politique.





Ces élections se sont déroulées dans une atmosphère de calme, de paix et de sérénité, sans incidents majeurs. Ce climat de tranquillité est le fruit du travail conjoint de tous les acteurs impliqués, et il reflète la maturité démocratique de notre pays. Nous saluons cet esprit de responsabilite qui a permis de garantir la bonne marque de notre democratie.





Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à nos militants, qui ont fait preuve d'une mobilisation exceptionnelle. Votre dévouement et votre travail acharné ont permis d'assurer cette victoire. Vous êtes les véritables artisans de ce succes, et je vous en remercie sincèrement.





Je félicite également nos candidats, dont la campagne a été menée avec énergie, conviction et engagement. Vous avez porté haut nos couleurs et nos valeurs, et votre victoire est une récompense bien méritée pour vos efforts constants. Nous attendons désormais la proclamation officielle des résultats par la Cour Suprême, en toute sérénité et dans le respect des procédures légales.





Dans cette période importante, je réitère notre appel à l'unité nationale. Nous devons, plus que jamais, être unis pour œuvrer ensemble à l'émergence des Comores sous le leadership de son excellence le Président AZALI. Les défis qui nous attendent sont nombreux, mais je suis convaincu que c'est dans l'unité et la solidarité que nous les surmonterons. Nous avons tous à cœur le bien-être de notre pays, et c'est ensemble que nous réussirons à bâtir une nation forte, prospère et juste.





Je vous remercie encore une fois pour votre confiance et votre soutien. L'heure est à l'action, et avec votre engagement, nous franchirons ensemble chaque étape vers un avenir meilleur pour les Comores dans la paix et la prospérité.





Je vous remercie encore une fois pour votre confiance et votre soutien. L'heure est à l'action, et avec votre engagement, nous franchirons ensemble chaque étape vers un avenir meilleur pour les Comores dans la paix et la prospérité.





Le secrétaire National

Youssoufa Mohamed Ali