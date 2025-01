𝗥𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗲𝘀 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝗹'𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲







Aujourd'hui, le Chef de Mission Adjointe de l'ambassade des États-Unis, a rencontré les leaders de l'opposition engagés dans les élections actuelles. Elle a écouté leurs points de vue et a discuté de l'importance d'une pleine participation au processus électoral. L'Ambassade des États-Unis reste engagée à soutenir une élection démocratique, inclusive et transparente aux Comores. Aujourd'hui, le Chef de Mission Adjointe de l'ambassade des États-Unis, a rencontré les leaders de l'opposition engagés dans les élections actuelles. Elle a écouté leurs points de vue et a discuté de l'importance d'une pleine participation au processus électoral. L'Ambassade des États-Unis reste engagée à soutenir une élection démocratique, inclusive et transparente aux Comores.

---

𝗘𝗻𝗴𝗮𝗴𝗶𝗻𝗴 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗖𝗼𝗺𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗢𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗟𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀









Today, the Deputy Chief of Mission (DCM) of the U.S. Embassy, met with opposition leaders involved in the current elections. The DCM listened to their perspectives and discussed the importance of full participation in the electoral process. The U.S. Embassy remains committed to supporting a democratic, inclusive, and transparent election in Comoros.





U.S in the Comoros