Les Comores inaugurent un centre technique innovant

Les Comores "posent les bases de leur avenir" avec l'inauguration d'un nouveau centre technique





Le pays a tenu bon, sur le terrain et en dehors, après le passage du cyclone Kenneth en 2019

FIFA Forward a contribué à hauteur de 2,5 millions de dollars à ce vaste projet







Les Comores ont inauguré un nouveau centre technique innovant, avec le soutien du programme FIFA Forward qui l’a ainsi accompagné dans une impressionnante reconstruction footballistique, réalisée contre vents et marées. Les Comores ont inauguré un nouveau centre technique innovant, avec le soutien du programme FIFA Forward qui l’a ainsi accompagné dans une impressionnante reconstruction footballistique, réalisée contre vents et marées.





Situé dans l'océan Indien, cet état insulaire a été ravagé par le cyclone Kenneth en 2019. Or, cinq petites années plus tard, l'équipe nationale masculine est oarvenu à se hisser jusqu'en demi-finale de la Coupe COSAFA 2024, et elle est en tête du Groupe I des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™ - Zone CAF, avec trois victoires en quatre matchs.





La FIFA vient d’ajouter sa pierre à l’édifice. Via son programme Forward, l’instance dirigeante du football mondial a apporté une contribution de 2,5 millions de dollars qui sera utilisée pour : agrandir et rénover le centre technique de Mitsamiouli aux Comores ; améliorer les capacités techniques dans les régions des îles de Ngazidja, Ndzouani et Mwali ; et réhabiliter le Stade de Hombo et le Stade El Hadj Matoir.





"Le Centre Technique de Mitsamiouli est le projet phare de la Fédération Comorienne de football", a expliqué le président de la FFC, Said Athouman, lors de l’inauguration, au stade Said Mohamed Cheikh. "Ce centre accueillera plus de 30 joueurs âgés de 15 ans ou moins avec pour objectif de les faire progresser rapidement vers l'équipe nationale senior. Ils seront formés ici et représenteront l'avenir du football comorien." "Nous sommes un état insulaire, mais lorsque l'équipe nationale joue, tout le monde se sent comorien."





Ces installations accueilleront également les équipes nationales féminines et les équipes junior ; et pourraient permettre au pays d'être dans les meilleurs conditions avant les Jeux des Îles de l'Océan Indien 2027, dont les Comores sont l’hôte. Les Coelacanthes sont actuellement à la 119e place du Classement Mondial FIFA/Coca-Cola, à deux places seulement de leur record, atteint en avril 2024.