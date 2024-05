Leur principal objectif est de voir comment investir aux Comores

Pêche et Agriculture : Des privés qataris reçus par le ministre Msaidié







Le ministre de l'Agriculture et de la pêche, M. Houmed Msaidie a reçu le samedi 11 Mai dans la matinée, une délégation d'investisseurs privés du Qatar venu dans l'objectif d'investir dans les domaines de la pêche et de l'agriculture et cela en présence du secrétaire général-adjoint du ministère M. Ahamada Djoubeire, du conseiller technique M. Younoussa Youssouf, du docteur Taki, cadre du CRDE de Cembenoi et de Youssouf Ali, le directeur-adjoint des Ressources Halieutiques.





Cette délégation composée de Adel Mohamed Saeed et Ala eddine Nakbi, travaille pour le groupe Al Sulaiteen Group of Compagnies présidé par Abdallah Salem Sulaitin.





Leur principal objectif est de voir comment investir dans les domaines de la pêche et de l’agriculture. Le ministre s’est dit très heureux de les accueillir et il leur a souhaités la bienvenue et de passer un bon séjour dans notre magnifique pays.





La délégation a proposé au ministre d’aller visite la Société de pêche de Voidjou ainsi que la région nord de Ngazidja et aussi l’ile de Mohéli pour voir comment ils peuvent investir. Ce dimanche matin, la délégation a visité la société des Pêches à Voidjou en présence de l’administrateur de la société M. Chamsoudine Mlazema et la région du nord plus particulièrement Mitsamiouli et le Cembenoi.





Ils doivent se rendre prochainement à Mohéli pour visiter aussi les endroits qui susceptibles de les intéresser pour investir. A l’issue de cette tournée au niveau de l’ensemble des sites un rapport seras remis au ministre. Nous y reviendrons prochainement pour donner plus d’informations avant la fin de cette mission de la délégation.





Pour information, M. Abdullah Salem Al Sulaiteen, président du groupe est un ressortissant qatari qui a travaillé dans plusieurs départements gouvernementaux. Avec le succès de ses affaires et le développement d'opportunités au Qatar, il a étendu son activité à diverses activités en créant une société répondant aux besoins urgents des opérations commerciales agricoles et paysagères au Qatar.





Service de Communication

Ministère de l’Agriculture et de la pêche