La demande spéciale du président Azali au Roi du Royaume de Bahreïn

Mot prononcé en arabe de Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani, Président de l’Union des Comores au 33ème Sommet Arabe Royaume de Bahreïn







16 mai 2024 16 mai 2024





- Votre Majesté, Hamed ben Issa Al Khalifa, Roi du Royaume de Bahreïn, Qu’Allah le protège





- Majestés, Excellences et Altesses,





- Excellence Dr Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue des États arabes,





- Excellences, Mesdames et Messieurs





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





Permettez-moi tout d'abord d'adresser à notre frère, Sa Majesté, Hamed ben Issa Al Khalifa, Roi du Royaume de Bahreïn, à son gouvernement et à l’ensemble du peuple frère de Bahreïn, mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et fraternel et l’hospitalité généreuse qui nous été réservés, ma délégation et moi-même, sur le sol de Bahreïn.





Je félicite Sa Majesté, ainsi que le Gouvernement et le peuple de Bahreïn, d’avoir ainsi réussi à offrir aux dirigeants et aux délégations présents, le cadre approprié et les conditions de séjours et de travail adéquates, pour réussir ce Sommet et parvenir à des résultats positifs à la hauteur des aspirations des peuples arabes.





Je ne peux manquer de féliciter et de remercier le Royaume d'Arabie Saoudite pour les efforts inlassables qu'il a déployés au cours de sa présidence au cours de laquelle, des décisions importantes ont été prises et ont grandement contribué à activer notre action arabe commune.





Tout comme j’exprime nos félicitations à Son Excellence Monsieur le Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes, notre frère Ahmed Aboul Gheit et à ses collaborateurs, pour l'étroite coopération et les bons offices qu'ils consacré jour et nuit, à la préparation de nos travaux et au suivi de leur mise en œuvre.





Honorable assistance,





Ce sommet se tient dans une conjoncture très sensible aux niveaux régional et international. Nos pays et le monde, sont en effet confrontés à des défis majeurs, de santé, de changement climatique et de sécurité.





Après la crise sanitaire de la Covd-19, nous faisons face, en particulier, aux conséquences néfastes de la guerre en Ukraine et, avec consternation, à la tragédie qui se déroule sous nos yeux, dans la Bande de Gaza.





Concernant la guerre en Ukraine j’ai eu l’opportunité de me rendre dans ce pays ainsi qu’en Russie, à la tête d’une délégation de présidents du continent africains, en qualité de Président de l’Union Africaine, pour initier une médiation entre les belligérants





Comme vous le savez également, mon pays, l’Union des Comores, a été parmi les pays à avoir participé, avec l'Afrique du Sud à l’appel historique devant la Cour internationale de Justice, le 29 décembre 2023, contre Israël pour son implication dans les crimes qui sont commises dans la bande de Gaza.





Le génocide systématique auquel est exposé le peuple palestinien, de la part du Gouvernement israélien, dans la Bande Gaza et en Cisjordanie, l’extrême cruauté auquel il est soumis ainsi que les images quotidiennes, flagrantes et choquantes dans tous les domaines, dont nous sommes les témoins, heurtent les consciences, bafoue la morale et les religions et défie l’humanité.





Nous avons ainsi, la responsabilité historique de prendre la défense des opprimés et de réagir immédiatement pour arrêter cette guerre menée contre les enfants, les femmes et les personnes âgées, dans les territoires arabes et palestiniens occupés.





Dans l’immédiat, nous devons agir, pour arrêter l’écoulement du sang et pour que les palestiniens aient accès à la nourriture, à l’eau et aux soins de santé et aient droit à des abris.





Au moment où la République Arabe d’Egypte et d’Etat du Qatar poursuivent des efforts louables, que nous saluons et saluons hautement, pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza, nous devons unir nos efforts pour qu’une solution juste et rapide prévale dans la question palestinienne, pour libérer les territoires palestiniens sous occupation et établir un État palestinien indépendant, sur les frontières du 4 juin 1967, avec comme capitale, Al-Quds Al-Sharif et cohabitant avec l’Etat d’Israël, dans la paix et la sécurité.





Ainsi, les dirigeants, le gouvernement et le peuple de l’Union des Comores expriment leur pleine solidarité à la récente adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution soutenant l’admission de l’Etat de Palestine en tant que membre à part entière de l’Organisation des Nations Unies.





Cette résolution adoptée par l'Assemblée Générale des Nations unies, à une large majorité, octroie de nouveaux "droits et privilèges" à la Palestine et appelle le Conseil de Sécurité à reconsidérer la demande de la Palestine de devenir le 194ème membre des Nations unies.





L’indignation mondiale s'est ainsi exprimé face à la situation à Gaza, à la crainte d'une offensive israélienne de grande envergure sur Rafah.





Ainsi, en pleine coopération avec les pays qui ont montré leur humanité et leur rejet des atrocités commises dans la bande Gaza, nous devons aller plus loin, en élaborant un nouveau projet de résolution à la hauteur des crimes commis par le gouvernement israélien.





L'Union des Comores, propose, Majestés, Altesses, Excellences, de nous réapproprier le problème palestinien, notamment en mettant en place un comité de Haut niveau de Chefs d'état qui sera chargé d’entrer en contact avec Son Excellence le Président des USA avec comme objectif, de persuader les américains à user plus de leur influence et exercer plus de pression pour un cessez-le-feu immédiat, l’arrêt des bombardements des populations de Gaza et en vue d’une solution définitive : un Etat palestinien indépendant, aux côtés de l’Etat d’Israël.





Concernant les pays frères arabes en conflit, notre devoir est de nous engager davantage, dans la recherche de solutions, pour faire taire les armes, et enjoindre les belligérants, à privilégier le dialogue en vue de la paix et de la sécurité durable dans ces pays.





Honorable assistance,





Sur le plan intérieur, en Union des Comores, permettez-moi de saisir cette opportunité, pour exprimer, au nom du Gouvernement et du peuple comorien et en mon nom personnel, toute notre gratitude à vous tous, pour vos conseils, soutien, contribution et accompagnement, qui nous ont permis d’exercer avec succès, la présidence de l’Union Africaine, pour l’année 2023.





Je remercie en particulièrement l'État des Émirats Arabes Unis et ses dirigeants, dont l’apport et la contribution morale et matérielle, ont été décisifs, pour la réussite de cette présidence.





Par ailleurs et comme vous le savez, des élections présidentielles et des Gouverneurs des trois îles, se sont tenues dans mon pays, en janvier dernier, dans le calme et la transparence. Les résultats proclamés, confirment la pleine confiance du peuple comorien en ma faveur, pour diriger le pays, les cinq prochaines années.





Je voudrais ici, renouveler notre gratitude à la Ligue des États Arabes pour sa participation efficace à l'observation des élections et son soutien dans divers domaines, ainsi que pour son appel continu aux États membres et aux conseils arabes spécialisés à fournir toutes les formes de soutien divers et nécessaire.





Majestés, Excellences et Altesses





Excellence Monsieur le Secrétaire général de la Ligue des États arabes,





Excellences, Mesdames et Messieurs





Permettez-moi, avant de terminer, de m’adresser à mon frère Monsieur Mahamoud Abbas, Président de l’Autorité Palestinienne ; « Cher frère, je ne vous dis pas ce que les Juifs ont dit au Prophète Moise, que le Salut soit sur Lui





ٱذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَٰتِلَآ إِنَّا هَٰهُنَا قَٰعِدُونَ





Je vous dis plutôt





إذهب أنت وشعبك إنامعكم في كل وقت وحين





Pour conclure, je souhaite plein succès à ce Sommet et je joins mes prières aux vôtres, pour qu’Allah Le Tout-Puissant nous inspire dans ce qui est juste et fasse de nous parmi ceux qui écoutent ce qui est dit et en suivent le meilleur.





Je vous remercie de votre attentons et que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.





Beit-salam