Discours du président Aza à l’occasion de la Célébration de l’Aïd El-Fitr 2024

ALLOCUTION de ALLOCUTION de

Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani

Président de l’Union des Comores,

à l’occasion de la Célébration de l’Aïd El-Fitr 2024.





Beit Salam, le ,,,,,, avril 2024





- Mes Chers Compatriotes, de l’intérieur et de la diaspora,

- Honorable assistance,





Assalam Anlaikum wa rahmatoullah wa barakatouh

A l’occasion de la célébration de l'Aïd El-Fitr, j'ai l'immense bonheur de m'adresser à vous tous, pour vous exprimer mes vœux les plus vifs et les plus chaleureux, de bonne fête dans la joie et le bonheur.

Mes vœux vont également à l'endroit de nos frères et sœurs des communautés musulmanes du monde, qui tout comme nous, ont observé, avec piété, ce mois saint du Ramadan.





Puisse Dieu accepter notre jeûne, exaucer nos prières et nos invocations, et continuer de nous guider vers la voie de la foi, pour plus de rétributions, mais aussi celle du pardon et de la tolérance, pour plus de cohésion nationale.





Cette célébration est l’occasion de remercier Allah le Tout-puissant de nous avoir accordé Sa grâce, tout au long de ce mois sacré, et de nous avoir bénis de Ses bienfaits et notamment la capacité d’accomplir ce quatrième pilier de l'Islam, dans de bonnes conditions.





C’est l’occasion aussi de rendre hommage à tous ceux et toutes celles qui, dans la tristesse ou la maladie ont, néanmoins su entretenir leur foi en Dieu, en multipliant les prières; qu’Allah le Tout-puissant perpétue sur eux, les bienfaits du bonheur et de la santé.





J'exprime, par ailleurs, ma gratitude à tous ceux et toutes celles qui ont contribué à faciliter la pratique du jeûne dans notre pays, dans la tranquillité et la sérénité. Qu’il s’agisse du Corps médical et des Services de protection civile, qui n'ont cessé d'apporter secours à ceux qui en avaient besoin.





Les opérateurs économiques et les Commerçants qui ont bien voulu faciliter l'accès aux produits de première nécessité, en appliquant des prix défiant toute concurrence. Des Forces de l'ordre qui, comme à l'accoutumée, ont veillé à ce que la paix, le calme et la sécurité continuent à prévaloir dans notre pays. Ou alors des Oulémas qui, à travers leurs prêches quotidiens, ont su nous guider, nous éclairer et renforcer notre adoration et notre foi en Dieu.





Mes Chers Compatriotes,





Comme l’année 2023, cette nouvelle année 2024 est malheureusement marquée par la poursuite des guerres fratricides et des crises multiformes. Ainsi, au moment où nous nous apprêtons à communier ensemble, pour célébrer l’Aïd, j'ai une pensée toute particulière pour nos frères et sœurs de Gaza et de Cisjordanie, qui ont observé le jeûne sacré, sous les bombardements meurtriers, les privations inhumaines et les autres atrocités infligées par les forces israéliennes.





A cet égard, je lance un appel pressant à nos pays arabo-musulmans et au monde dans son ensemble, pour qu’ils se mobilisent, de façon collective et engagée , en vue de chercher les voies et moyens de mettre fin, rapidement, aux injustices que nos frères et sœurs palestiniens endurent sans aucun répit, mais aussi retrouver la paix dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne.





Ces 2 dernières années ont également été témoin des changements anticonstitutionnels de pouvoir, intervenus dans certains pays africains, mettant en péril l'ancrage démocratique dans notre Continent ainsi que la paix et la stabilité que l'on croyait enfin garanties.





Toutefois, je suis confiant que les efforts en cours visant à favoriser les transitions démocratiques porteront leurs fruits et à cet égard, ils bénéficieront de tout notre soutien. Par ailleurs, de nombreux pays dans le monde et plus particulièrement ceux de notre continent africain ont été frappés par des violentes catastrophes naturelles qui ont fait de nombreuses victimes, des blessés et des sinistrés.





Ces catastrophes récurrentes doivent nous interpeller et nous faire prendre conscience de l’extrême vulnérabilité de nos pays face au changement climatique. Nous devons, en effet, agir en conséquence et vite, pour atténuer les effets du changement climatique, et plus particulièrement dans les pays insulaires, comme le nôtre. Mais l'année 2024 est aussi celle de l'espoir, avec les élections libres, transparentes et démocratiques qui se tiennent un peu partout sur notre Continent, comme ce fut le cas tout récemment au Sénégal.





Ce scrutin a confirmé la maturité politique du peuple frère sénégalais et l'ancrage démocratique que nous avons toujours connu de ce beau pays de la Teranga, une nation modèle dotée d'institutions solides et efficaces.





Mes Chers Compatriotes,





La diplomatie comorienne a connu des avancées notables ces dernières années, avec l’accession historique de notre pays à la présidence de l'Union Africaine, en février 2023. Au terme d’une année bien chargée, nous venons de passer le flambeau à la Mauritanie, avec fierté, puisque cette présidence a permis à l'Afrique de faire entendre davantage sa voix sur la scène internationale, grâce à notre participation active à de nombreuses rencontres internationales.





Elle a, entre autres acquis, obtenu, l’intégration de notre Continent au G20, institution clé de la gouvernance économique mondiale, davantage de ratifications du Traité de la ZLECAF, mais aussi la promotion de l’Economie bleue et le lancement d’un dialogue avec les dirigeants des pays en crise sur le Continent.





Elle a, en outre, été l’opportunité de prouver que les pays les moins nantis, ont eux aussi, la capacité de présider efficacement, aux destinées du Continent. Je tiens à remercier à l’occasion de la fête de l’Ide EL-Fitre les pays et organisations qui nous ont apporté leur appui inestimable et leur soutien conséquent pour mener cette noble et exaltante mission.





Par ailleurs, notre pays vient d'intégrer l'OMC, une belle opportunité d’attirer les investissements étrangers, surtout avec le grand potentiel de marché régional qu'il offre à travers son adhésion au COMESA, à la SADEC et à la ZLECAf.





L'année 2024 sera aussi celle de la réalisation de projets de développement majeurs, à l'instar du grand hôpital de référence, qui ouvrira ses portes prochainement. Nous aurons l’occasion de mettre en lumière toutes les opportunités qui s'offrent à nous, lors de la Cérémonie d'Investiture du 26 mai prochain, qui va consacrer les élections libres et démocratiques que notre pays a tenues le 14 janvier dernier.





Je tenais, toutefois, à travers ces quelques remarques, à rappeler l’impérieuse nécessité, de consolider les valeurs d’unité, de solidarité et de paix, mais aussi, de se rassembler et d’aller vers l’apaisement, afin de mener, avec succès, les réformes dont nous avons besoin, dans notre marche inéluctable vers l'émergence.





Permettez-moi de souligner s’agissant de cette Cérémonie d’Investiture, que notre pays est connu pour être une terre d’accueil et d’hospitalité et je compte alors sur vous tous pour recevoir, comme ils le méritent, les hauts dignitaires étrangers qui vont honorer ce grand évènement, de leur présence.





Mes Chers Compatriotes,

Mesdames et Messieurs,





Avant de conclure, recevez mes vœux sincères de bonne santé et de bonheur, en cette occasion bénie de l'Aïd El-Fitr.





Puisse Allah le Tout-puissant, accompagner nos actions, en faveur du bien-être de notre peuple, du rayonnement de notre pays mais aussi de la prospérité de notre Continent et du monde entier.

Je vous remercie.

Beit-salam