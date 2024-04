Ce que l'on sait de l'arrestation de Razida

L'ancien porte-parole du Front Commun convoqué à la Gendarmerie





Image d'archives

Ibrahim Abdourazak alias Razida a été arrêté ce lundi en fin de journée. Dans une lettre adressée au Commandant de la Gendarmerie, l'ancien candidat à la présidentielle Abdou Soefo, demande des explications.

Lettre d'Aboudou Souefo