"Je sens d’ici que le peuple comorien se sent frustré, trahi et violé dans sa fierté nationale"

"Je sens d’ici que le peuple comorien se sent plus que jamais frustré, trahi et violé dans sa fierté nationale". Perso, je préférerais être chef de ri

Rohff donne de la voix suite à la situation tendue aux Comores







Des mouvements de contestation du résultat des élections présidentielles du 14 janvier dernier sont signalés depuis le mercredi 17 janvier 2024 aux Comores. Des mouvements de contestation du résultat des élections présidentielles du 14 janvier dernier sont signalés depuis le mercredi 17 janvier 2024 aux Comores.





Des heurts, la destruction de biens publics, voilà ce que l’on retient de la réaction populaire suite à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle aux Comores. Le président sortant a été déclaré vainqueur au premier tour et s’apprête à briguer un troisième mandat. Azali Assoumani aurait obtenu 62,97 % des voix contre 20,6 % pour son principal rival Salim Issa. Ce dernier est un candidat du parti JUWA soutenu par l’opposition. L’opposition conteste en raison d’incohérence dans les chiffres. Rohff a décidé de réagir et il l’a fait sur les réseaux sociaux.

Une contestation, mais la paix à tout prix





À travers sa story Instagram, Rohff a laissé un long message pour ses compatriotes. Il commence en exprimant ses sentiments. « J’ai mal aux Comores…Je ne pourrais encourager la violence, car elle tuera mon peuple. Je ne pourrais encourager le silence, car il garantit la faim et la fin du peuple. Amèrement dégoûté de ne pas avoir eu le droit de vivre des élections présidentielles dignes de ce nom, respectés constitutionnellement du début à la fin. »





Il poursuit en parlant de l’emploi de la force pour résoudre les problèmes. « Fatigué de se plier et contraint par la force ou le fair-play imposé d’accepter l’inacceptable pour assurer la stabilité et la tranquillité de la région. Je sens d’ici que le peuple comorien se sent plus que jamais frustré, trahi et violé dans sa fierté nationale. L’histoire africaine ne retient pas ses leçons. Le temps de la justesse et des 4 Califes est bel et bien révolu. C’était écrit ».





Le PDRG se prononce sur les contestations en donnant son avis personnel. « Perso, je préférerais être chef de rien qu’être chef d’État sans l’approbation et l’amour du peuple comorien. Où est le mérite ? »





Pour finir, Rohff appelle le peuple au calme. « Bref mes très chers compatriotes, je souhaite et préconise malgré tout le retour de l’apaisement. La vie continue. SVP ne brûlez pas le peu qu’on a !!! Dieu est grand. Patience. Housni MKOUBOI ».





Avec Hip Hop Corner