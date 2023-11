Le réseau des Alliances Françaises aux Comores lance son 1er concours photo sous le thème du «Patrimoine matériel ou immatériel des Comores»





À vos appareils visez, et tirez !







Sous l'égide de Mme Anais Bonamïno, Directrice Générale de l'Alliance Française de Moroni, s'est tenue ce Vendredi 17 Novembre 2023 à 15 heure, une conférence de presse dans l'enceinte de la bibliothèque, portant sur l'organisation du premier concours de photographie relatif au Projet du Réseau des Alliance Françaises aux Comores pour l'année 2023 /2024. Présidée par cette dernière, Mme la Directrice de l'Alliance Française de Moroni a été accompagnée durant cette conférence par les photographes Mahamoud Ali Ahmed Bacar (Doudou) Secrétaire Général de l'Association des Photographes Comoriens ''Pica Comores'' ; de Farouk Djamily Photographe et pas moins écrivain, puisqu'il est l'auteur de ''Comores, tranches de vues ''aux éditions KomEdit# ; et du poète et photographe MAB Elhad, auteur de ''Regard biaisé ''chez Iggybook#, lesquels constituent les membres du jury de ce concours.





En ligne de mire le patrimoine des Comores





Prenant la parole en premier, Madame la Directrice Anais Bonamïno, a lancé le concours en tenant à exposer ses tenants et ses aboutissants. Ce fut l’occasion pour elle d’appuyer officiellement le déclic de cette manifestation artistique à destination des jeunes comorien(ne)s résidant(e)s sur les îles de la lune, laquelle se déroulera en trois temps durant la période allant de fin d’octobre 2023 à janvier 2024 pour promouvoir le patrimoine matériel et immatériel des îles Comores. Elle n’a pas manqué d’ajouter que les candidats doivent faire preuve de talents afin de se différencier les uns des autres, avant de préciser le contenu de la fiche de sélection à disposition du jury d’évaluation.





Selon Mme la Directrice de l’A.F à Moroni, ce concours qui se déroulera au sein des Alliances Françaises s’est fixé pour ambition de susciter de l’engouement chez les jeunes comoriens pour s’intéresser au patrimoine matériel ou immatériel de chaque île des Comores, à travers l’expression photographique.





Un concours en deux temps trois mesures





Le concours des AF est élaboré à deux niveaux distinctes, consistant à une sélection de trois photos par candidat sur chaque île, à déposer dans les Alliances respectives de chaque île de l’Union des Comores, lesquelles, seront soumis à un jury insulaire qui sélectionnera les meilleurs photos de chaque îles, afin de retenir les cinq premiers de chaque îles pour constituer la sélection de 15 photos qui seront exposés afin de faire ressortir le meilleur photographe nationale de l’année 2024.





Si le concours est ouvert à tous les ressortissants de l’Union des Comores, tout candidat mineur.e devant postuler, devra fournir une attestation parentale pour pouvoir participer. Aucune restriction de couleur ou d’appareil n’est soulevée non plus, même le appareil téléphoniques sont autorisés, l’essentiel étant de déposer les photos en ligne par mail à l’adresse de l’Alliance française avant la date limite fixée au 30 novembre 2023. Autrement les photographies pourraient être déposées sous format JPEG avec une définition susceptible d’accepter un agrandissement au format A4 au minimum, dont les résultats préliminaires des gagnants de chaque Alliance par île sont attendus pour le 16 décembre 23 et une résidence des trois candidats sera effectuée sur chaque île pour les candidats retenu.e.s sur chaque île à la charge du réseau des Alliances Françaises entre le 18 décembre et le 31 janvier 2024.





Prix de la meilleur photo et promotion des œuvres retenue au niveau national





Si les photos dans leurs version numérique restent la propriété intellectuelles de leurs auteurs, les trois lauréats verront leurs œuvres exposées dans chaque AF de l’Archipel des Comores, pour bénéficier d’une promotion grâce aux activités envisagées pour la circonstances et notamment des rencontres autour de l’exposition : visites d’écoles, visites guidées, tables rondes et des ateliers photographiques avec le lauréat qui sera retenu au niveau national et qui sera récipiendaire du prix d’une valeur matériel photographique estimé à 150.000 KMF.





Répondant aux questions de la presse, Mahamoud Ali Ahmed Bacar Secrétaire Général de ‘’Pica – Comores’’ l’Association des photographes comorien.ne.s, a montré l’interêt que son association accorde à un tel partenariat consistant à donner l’opportunité à la jeunesse de s’exprimer autrement, par le biais de l’art photographique et s’orienter vers les métiers de l’industrie créative, d’autant plus que ce concours donne l’opportunité d’une résidence pour s’ouvrir vers d’autres horizons. Quand à Farouk Djamily, Président du Jury, l’important sera de saisir l’instant pour l’éternité et de fixer le regard sur les richesses méconnues de notre patrimoine culturel qui constitue l’âme de notre pays. Il a saisi l’opportunité de préciser certains aspects des critères que le jury prendra en compte, parmi lesquels : l’émotion que peut susciter l’image, l’angle de prise de vue qui peut distinguer l’originalité d’une œuvre, le message contenu dans l’image, la technique de prise de vue etc.…





Quand à MAB Elhad ce premier concours est un tremplin tendu à l’Association des photographes comoriens pour mener des activités pour motiver les créativités photographiques dans le pays et encourager la promotion de cet art, très pratiqué dans le pays grâce à l’avènement de téléphones portables comme on le constate à travers les réseaux sociaux.





Haled A Boina