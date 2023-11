Ibrahim Mze, une lueur d'espoir et de renouveau. Le politicien respecté Ibrahim Mze n’est pas nouveau sur la scène politique. Il a été directeur de la

Le patron de Comores Câbles se positionne comme le favori incontesté pour succéder à Mhoudine Sitti Farouata, apportant une lueur d'espoir et de renouveau au sein du parti CRC et également de l'île de Ngazidja.





Le politicien respecté Ibrahim Mze n’est pas nouveau sur la scène politique. Il a été directeur de la société Ma Mwe et depuis plus d'un an administrateur de Comores Câbles. Cela a été marqué par un rôle de leadership en tant que président du Comité olympique, qui l'a reconnu comme un leader expérimenté.





Les espoirs sont grands pour le successeur de Farouta, et Ibrahim Mze est un candidat naturel. De par son importance nationale et son expérience, il joue un rôle important sur la scène politique comorienne. Aujourd’hui, c’est la plus grande opportunité pour le CRC de poursuivre sur sa lancée depuis 2016.





Le titre de « candidat favori » n'est pas donné à la légère par les observateurs. Il incarne une personnalité rare qui le rendra imbattable lors des prochaines élections des Gouverneurs de 2024. Son charisme, sa vision claire et son dévouement font de lui un concurrent sérieux face aux candidats de l'opposition. Il faut croire que les militants du parti fondé par le président Azali l’ont déjà compris. Aujourd'hui, des centaines de militants du parti, notamment les membres de la coordination de Bambao, se sont spontanément rassemblés à MDÉ pour vivre en direct la présentation de sa candidature.





Par ailleurs, il faut savoir que l'objectif ultime d'Ibrahim Mze n'est pas seulement de prendre le pouvoir sur l'île de Ngazidja. Mais, avec le CRC, ils cherchent également à restaurer sa taille et son influence tout en honorant l'héritage du président Azali et les autres membres fondateurs.





Son parcours professionnel, combiné à ses profondes racines, offre une perspective unique pour un leadership équilibré et efficace.





Sefrick Abdou