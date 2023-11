Élections des gouverneurs : Soyons reconnaissants envers Said Ali Said Chayhane

Élections des gouverneurs : Soyons reconnaissants envers le candidat Said Ali Said Chayhane. Chayhane était le seul Ministre qui avait composé son cab



Il est temps de remonter l'ascenseur au Gouverneur Said Ali Said Chayhane, ancien Ministre des Finances du Budget et du Secteur Bancaire et actuellement Directeur Générale de Comores Telecom.





Le candidat aux élections de Gouverneur de l'Ile autonome de Ngazidja Chayhane est un patriote, un Homme responsable et un bon père de famille proche, éloigné et politique.





Chayhane était le seul Ministre qui avait composé son cabinet avec un conseiller de la région de Mbadjini, un autre conseiller de Oichili et un Directeur de cabinet d'Itsandra pour temp. Il n a pas du tout oublié sa région de Bambao.





Chayhane est le seul politicien depuis l'indépendance des Comores jusqu'aujourd'hui qui a donné beaucoup des postes stratégiques et qui a développé la région de Bambao. J'appelle tous les amies, les wangazidja, les Comoriens et toute la famille de voter Said Ali Said Chayhane car il est le seul espoir de développement de la Grande Comore. Soyons reconnaissants envers cet Homme d'Etat.





Par Anis Ali Ibouroi