Chayhane : « C’est l’un des Vendredis les plus importants de ma vie politique »

C’est l’un des Vendredis les plus importants de ma vie politique. Après mûre réflexion, j’ai décidé de partir à la conquête de la confiance des WANGAZIDJA et des comoriens vivant dans mon île natale, en me déclarant candidat à l’élection du Gouverneur de Ngazidja. C’est l’un des Vendredis les plus importants de ma vie politique. Après mûre réflexion, j’ai décidé de partir à la conquête de la confiance des WANGAZIDJA et des comoriens vivant dans mon île natale, en me déclarant candidat à l’élection du Gouverneur de Ngazidja.





Ce matin au siège de la Commission Electorale Insulaire Indépendante (CEII) de Ngazidja, j’ai actée de la manière la plus formelle et la plus solennelle cette décision, derrière laquelle se trouve une grande partie de ma famille politique, des sympathisants et des citoyens qui croient en notre détermination, à donner à Ngazidja ses lettres de noblesse et sa vraie place dans l’échiquier politique et institutionnel de la République.





Je saisis cette première occasion en or pour remercier celles et ceux, très nombreux qui m’ont encouragé dans ce projet qui a germé en moi depuis un long moment.





Je mesure avec la sérénité et la retenue nécessaires, le poids de cette responsabilité républicaine que je souhaite pour améliorer le quotidien des comoriens qui vivent en Grande-Comore.





Agissons ensemble pour une île de Ngazidja forte et pour des Comores meilleurs !





AGIR avec Chayhane