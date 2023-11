Belou : « La victoire à Mohéli nous attend » et ensemble, nous la réaliserons" a dit le Secrétaire National Youssoufa Mohamed Ali alias Belou. A la so

Réunion tous azimuts des deux Secrétaires nationaux de la CRC à Mohéli







Dans la foulée de leur arrivée sur l'île le 1er SN de la CRC, Youssoufa Mohamed Ali et le SN Adjoint Nour El Fath AZALI, ont enchaîné les rencontres avec la base militante du parti. Dans la foulée de leur arrivée sur l'île le 1er SN de la CRC, Youssoufa Mohamed Ali et le SN Adjoint Nour El Fath AZALI, ont enchaîné les rencontres avec la base militante du parti.





Le texte qui suit est le compte rendu de notre envoyé sur place.





Une réunion a eu lieu cet après-midi du 10 novembre à Mohéli entre les responsables du bureau national à savoir le Secrétaire National, le Secrétaire National Adjoint et les membres des bureaux des cellules et de coordination dans le but de mobiliser toutes les partisants du parti pour soutenir fermement la candidature de Madame Chamina au poste de Gouverneur. "C'est avec une détermination inébranlable que nous appelons chaque membre des bureaux des cellules et de coordination de la CRC à se joindre à cette cause cruciale.





Notre mot d'ordre est clair et unanime : tous derrière la candidate Madame Chamina. Nous devons resserrer les rangs, impliquer activement la jeunesse et tous les adhérents. Il est impératif de suivre et de respecter rigoureusement la ligne de conduite du parti. C'est par notre conviction collective que nous atteindrons un seul objectif : la victoire à Moheli a ainsi insisté le Secrétaire National Adjoint Nour El Fath Azali.





"Ensemble, mobilisons-nous pour cette cause commune, mettons en avant l'unité et la solidarité. La victoire est à notre portée si nous agissons de concert, guidés par les principes et les valeurs qui font la force de la CRC. Engageons-nous pleinement dans cette campagne, car c'est en unissant nos forces que nous accomplirons notre mission.





Que chacun de nous soit le porte-parole de cet engagement, et que notre détermination commune soit la clé de notre succès. La victoire à Moheli nous attend, et ensemble, nous la réaliserons" a dit le Secrétaire National Youssoufa Mohamed Ali alias Belou.





A la sortie de cette réunion, tous et toutes unanimes, place au travail sur le terrain pour la victoire à Mohéli.





Parti CRC