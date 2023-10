Message de remerciements du Dr Salim Issa, Candidat JUWA à l’élection présidentielle

REMERCIEMENTS





Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,







Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée. Votre soutien indéfectible a été le moteur qui a propulsé notre victoire lors de cette élection. C'est avec humilité et engagement que je prends cet engagement sacré envers vous.





Je veux également exprimer ma reconnaissance envers chaque personne qui a contribué à cette campagne, du plus petit geste au plus grand dévouement. Vos efforts, votre temps, et votre énergie ont été les fondations sur lesquelles notre succès a été bâti.





Enfin, je saisis l'opportunité pour réaffirmer mon engagement envers chacun de vous. Ma désignation ne sera pas seulement une responsabilité politique, mais surtout un devoir envers chaque individu de ce pays. Ensemble, nous allons travailler pour réaliser les espoirs et les aspirations pour conquérir le pouvoir qui est confisqué par le dictateur Azali.





Je suis conscient de la tâche qui m'attend et je promets de travailler sans relâche, avec transparence, pour l'intérêt général et pour un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie une fois de plus pour cette opportunité et je suis honoré de vous servir.





Merci.





Dr Salim Issa, Candidat à l’élection présidentielle des Comores