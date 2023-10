Le gouverneur Anissi a remis avec fierté les billets d’avion à 9 boursiers marocains. 10 bourses d’études dont 5 académiques, et 5 de formation profes

Le Gouverneur A. Chamsidine a salué le départ des boursiers marocains de la région de l’Oriental







Ce vendredi 20 octobre 2023 le Gouverneur de l’île autonome de Ndzuwani : SEM Anissi Chamsidine a salué à l’aéroport international prince Saïd Ibrahim le départ de 9 boursiers marocains, de la région de l’Oriental. Ce vendredi 20 octobre 2023 le Gouverneur de l’île autonome de Ndzuwani : SEM Anissi Chamsidine a salué à l’aéroport international prince Saïd Ibrahim le départ de 9 boursiers marocains, de la région de l’Oriental.





Ces bacheliers avec mention, billets d’avion également offerts par la région de l’Oriental, est l’un des fruits de la Convention signée dans le cadre de la coopération décentralisée entre l’île autonome de Ndzuwani représentée par le Gouverneur : SEM Anissi Chamsidine et la région de l’Oriental du Royaume du Maroc.





10 bourses d’études dont 5 académiques, et 5 de formation professionnelle et les billets d’avion ont été donc remis au Locataire de Dar-Nadjah, mais pour des raisons de santé l’un des bacheliers n’a pas pu bénéficier de sa bourse d'études. Cependant, les autorités de la région de l’Oriental ont rassuré le report de cette aide jusqu’à la prochaine année académique, a-t-on annoncé.





Rappelons que c’est le lundi 16 octobre 2023 à Dar-Nadjah que le Gouverneur a solennellement remis aux bacheliers d’Anjouan avec mention [accompagnés de leurs parents] leurs billets d’avion.





Le Gouverneur Anissi Chamsidine et les parents ont ainsi adressé leurs vifs et sincères remerciements aux autorités marocaines pour leur générosité et une mention spéciale a été adressée au Gouverneur Anissi Chamsidine pour son dévouement à l’éducation des enfants.





Pour l’harmonisation des relations entre les 2 régions, le Gouverneur Anissi Chamsidine a demandé aux étudiants d’être assidus et exemplaires et par ailleurs, il souhaite que son successeur veille à la pérennisation des relations de coopération entre Anjouan et les 2 régions du Royaume du Maroc.





Rappelons qu’outre la coopération avec la région de l’Oriental, le Gouverneur Anissi Chamsidine a également [toujours dans le cadre de la coopération décentralisée] signé une convention de coopération avec la région Rabat-Salé-Kénitra.





Gouvernorat Ndzuani