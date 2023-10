Des liens renforcés entre les Comores et la Seine-Saint-Denis

Vendredi 27 octobre, pour la troisième fois un protocole de coopération décentralisée a été signé entre le gouvernorat de l’Île autonome de Ngazidja, l’association des maires de Ngazidja et le Département de la Seine-Saint-Denis.

En présence de Stéphane Troussel, président du Département de la Seine-Saint-Denis, Sitti Farouata Mhoudine, gouverneure de l’Île de Ngazidja et de Dini Ahamada, président de l’Association des Maires de Ngazidja

Ce mode de coopération, initié en 2011, facilite l’implication des populations et notamment leur participation à des projets de développement.







Ce protocole a pour objet de développer des liens entre les territoires de Ngazidja et du Département de la Seine-Saint-Denis avec l'appui des services administratifs, des associations, des instituts de recherches, des entreprises… Les programmes de coopération concerneront prioritairement les projets portant sur des enjeux partagés, comme :





la solidarité climatique (eau, assainissement et environnement), la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l’égalité femme-homme, l’accès de toutes et tous à la santé (prévention et protection maternelle et infantile), la promotion de la culture et du patrimoine et la circulation des œuvres et des artistes entre les deux territoires, dans une perspective d’éducation à la citoyenneté mondiale et à la culture de paix, les échanges sur le développement de l’activité économique, y compris le tourisme durable, l’appui à la décentralisation et à la mise en œuvre des compétences locales particulièrement par la formation et les échanges dans les domaines de la gestion locale, la mobilité internationale et les échanges de jeunes et de professionnels.





Son renouvellement va permettre de renforcer les liens existants entre le territoire de la Seine-Saint-Denis et celui de l'Île de Ngazidja.





Actuellement, deux projets sont en cours de réalisation, avec le soutien notamment de l’Agence française de développement (AFD) : l’un avec l’Observatoire départmental des violences envers les femmes (ODVF) et l’autre avec la Direction eau et aissainissement (DEA), tous deux accompagnés par la Direction europe international (DEI).





