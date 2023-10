Conflit israélo-palestinien : Échec d'Azali Assoumani, président de l'Union Africaine

CONFLIT ISRAELO PALESTINIEN

ECHEC DU PRESIDENT DE L'UNION AFRICAINE

DECLARATION de Me Saïd LARIFOU





Chers citoyens,







Nous sommes ici aujourd'hui pour exprimer notre profonde préoccupation concernant les récentes déclarations du président AZALI ASSOUMANI.





En tant que Président de l'Union des Comores et Président en exercice de l'Union Africaine, il est de sa responsabilité de promouvoir la paix, la diplomatie et la coopération entre les nations. Cependant, ses propos irresponsables tenus dans une mosquée, appelant à l'élimination du peuple juif, sont inacceptables.





Les Comores occupent actuellement la présidence de l'Union Africaine, une opportunité exceptionnelle pour contribuer activement à la recherche d'une solution politique et diplomatique à la crise Israélo-palestinienne.





Malheureusement, le président ASSOUMANI a manqué à cette responsabilité en choisissant de ne pas assister au sommet extraordinaire des pays arabes, malgré l'appartenance des Comores à cette organisation.





Cette absence a privé notre pays et l'Afrique d'une occasion précieuse de contribuer à la résolution de cette crise. Les conséquences de ses paroles, prononcées peu de temps avant le déclenchement d'une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas, sont évidentes.





Les tensions dans la région se sont exacerbées, et l'absence du président ASSOUMANI au sommet a été ressentie comme un manquement à ses devoirs envers l'Union Africaine. Il est impératif que les dirigeants politiques expriment des points de vue responsables et œuvrent en faveur de la paix, de la tolérance et de la résolution des conflits.





Nous exhortons le président ASSOUMANI à réfléchir à ses paroles et à ses actions, à reconsidérer sa position, et à s'engager dans la promotion de la paix et de la coopération régionale.





Nous, en tant que citoyens des Comores et de l'Afrique, demandons des actions positives et constructives de la part de nos dirigeants pour contribuer à un monde meilleur et plus pacifique.





Le 21/10/2023

Me Saïd LARIFOU Président,

Ancien candidat à l'élection présidentielle

Téléphone : +33605993004 / +26923343838 (E-mail : larifou@gmail.com)