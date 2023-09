Mayotte : "La population meurt de soif". L'île connaît la pire sécheresse depuis 60 ans. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Économiser l'eau est

"La population meurt de soif" : les habitants de Mayotte face à la pénurie d'eau

Les difficultés d'accès à l'eau potable deviennent dramatiques à Mayotte.

La sécheresse a provoqué une pénurie et les habitants vont devoir être rationnés.

Une équipe du 20H de TF1 a interrogé les habitants pour qui la vie quotidienne est devenue très compliquée.







Dans ce quartier pauvre au cœur de l'île, des dizaines de familles font la queue cette après-midi pour quelques litres d'eau. Le robinet ne coule que deux heures par jour. Nadjib, un étudiant qui a grandi ici, filme pour nous le désespoir de ces habitants, privés parfois pendant cinq jours d'eau courante. "Les plus fragiles ne boivent pas, ne se lavent pas, c'est ça la réalité, nous sommes dans une situation très très urgente, la population meurt de soif", alerte-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Et cela ne va pas s'améliorer. À partir de ce lundi, les habitants de l'île n'auront de l'eau potable qu'un jour sur trois.





L'île connaît la pire sécheresse depuis 60 ans. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Économiser l'eau est donc devenu vital. Simon, enseignant, s'empresse de faire des réserves avant la prochaine coupure d'eau. "Se doucher en faisant attention, c'est cinq litres d'eau, aller aux toilettes, c'est cinq litres, faire des pâtes, c'est un litre d'eau", détaille-t-il. Sur l'île, le pack d'eau coûte entre cinq et huit euros, quatre fois plus chers qu'en France.





Au Centre hospitalier de Mayotte (CHM), les médecins craignent une hausse des maladies infectieuses, notamment chez les enfants. "Depuis deux ou trois semaines on voit pas mal de bébés qui arrivent et qui sont déshydratés et vu que l'eau n'est pas forcément bonne à boire, il n'y a pas mal de bactéries", s'inquiète Nicolas Vaillant, infirmier puériculteur au sein du CHM.





En 2016 déjà, Mayotte avait déjà connu une grave crise d'eau. Le gouvernement français a pris samedi de nouvelles mesures d'urgence comme la distribution de bouteilles gratuites pour les plus fragiles, le déploiement de citernes et la rénovation des infrastructures. L'objectif est clair, tenir jusqu'à la saison des pluies en novembre prochain.





La rédaction de TF1 | Reportage Eléna Despatureaux, Jean-Pierot D'Angeli