Élections présidentielles : Déclaration du Front Commun Élargi

DECLARATION DU FRONT COMMUN ELARGI DES FORCES VIVES COMORIENNES CONTRE LA DICTATURE







Depuis l'annonce par le pouvoir dictatorial d'Azali Assoumani de son intention d'organiser des élections présidentielles et de gouverneurs des iles. les états-majors des partis et toute la communauté nationale de l'intérieur et de l'extérieur du pays sont mobilisés pour ces échéances. Pour sa part, le Front commun des forces vives contre la dictature a organisé en son sein des débats riches et profonds sur la question. Il s'est employé à examiner l'expérience du pays en matière de gouvernance électorale et à s'instruire de celle des pays frères africains, alors que le continent est à l'heure actuelle secoué par un mouvement général dont la tendance va dans le sens de l'histoire.





Dès l'annonce de ces échéances, le Front commun a décidé d'assumer pleinement ses responsabilités en assumant son rôle de principal porteur des aspirations légitimes des centaines de milliers de Comoriennes et de Comoriens de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Chacun sait que les Comoriens sont fondamentalement attachés à la promotion d'un Etat de droit, d'une société apaisée, démocratique, de progrès économique, sociale et culturelle. Dans le contexte actuel de dictature dont ils subissent les affres depuis sept longues années, les Comoriens aspirent profondément à recouvrer leur souveraineté populaire et à pouvoir lors des prochaines élections choisir librement et sans contrainte aucune, les dirigeants qu'ils souhaitent placer à la tête de leur pays.





A l'écoute de cette exigence légitime de l'immense majorité des Comoriens, le Front Commun Elargi a formulé un certain nombre de conditions raisonnables et justes pour permettre des élections inclusives, sincères, transparentes et équitables. Ces conditions sont :





Libération de tous les détenus et prisonniers politiques, Retour sans entraves de tous les exilés politiques, Rétablissement de toutes les libertés individuelles et collectives, Recomposition de façon paritaire (pouvoir-opposition-société civile) de toutes les instances et structures en charge de la conception, de l'organisation, du contrôle et du jugement des élections. Suppression de toutes les « lois » et règlements attentatoires au caractère inclusif du système électoral, récemment adoptés par le pouvoir.





La communauté internationale à laquelle le Front Commun Elargi a présenté ces préalables lors de divers entretiens avec ses différentes composantes (ONU, UA, OIF, UE) n°a toujours pas, jusqu'ici, réagi.





Dans ces circonstances ceux qui veulent servir de béquilles au dictateur assumeront leurs responsabilités, mais le Front commun déclare solennellement qu'en l'absence de ces conditions, il ne saurait participer à une mascarade électorale manifestement jouée d'avance.





Il appelle les Comoriens à se mobiliser sur une grande échelle pour gagner la bataille des élections libres et transparentes et faire échec à cet énième coup d'Etat électoral que préparent Azali Assoumani et son camp.





Moroni, le 02 septembre 2023

Le Secrétaire Exécutif du Front Commun

Hassan Ahmed El-Barwan