Comores : La Voie de la Clarté Face à la Mascarade Électorale de 2024 !







Les îles Comores, un archipel aux charmes incommensurables, se tiennent aujourd'hui à un carrefour historique. Face à un défi pour leur souveraineté insulaire et au respect de leur Constitution originelle du 23 déc. 2001, ces îles se trouvent à la croisée des chemins, confrontées à un choix qui façonnera l'avenir de leurs peuples, garantissant ainsi la pérennité de leur identité unique, tout en préservant celle de chaque île.





L'individu qui se prétend le dirigeant de cet ensemble comorien n'est autre qu'un dictateur putschiste récidiviste sanguinaire, un nom désormais cyniquement célèbre : Azali Assoumani. En prévoyant une élection présidentielle pour l'année 2024, il ne fait aucun doute que ce dictateur n'organisera jamais de scrutin qu'il ne considère que comme un miroir réfléchissant sa propre victoire, tel un magicien qui ne prépare jamais un tour pour le voir échouer. Dans cette ère où le débat est vif quant à la meilleure façon de riposter à cette menace pesant sur nos droits constitutionnels, notre précieux vivre-ensemble déjà malmené, et notre espérance, une stratégie émerge de manière prégnante : le boycott actif.





Cependant, au sein de l'opposition du Front Uni des Unionistes comoriens, la présence de vestiges de dinosaures politiques est déplorable. Certains de ces individus, autrefois acteurs de premier plan occupant d'illustres postes politiques au cours de l'histoire des Comores, ont marqué leur époque depuis 1975 en contribuant activement au déclin du jeune État pseudo-indépendant de notre archipel, de la République Fédérale Islamique des Comores jusqu'à l'Union maléfique d'aujourd'hui. Il semble à présent qu'ils promeuvent une idée différente : l'abstention électorale , comme moyen de s'opposer à la mascarade électorale organisée en violation des droits d’Anjouan, prévue pour 2024 par le dictateur putschiste et sanguinaire, Azali.





Il est naturel de s'interroger sur la clairvoyance de ces individus qui, malgré leur longue expérience politique, leur intelligence acérée et leur haut niveau d'instruction, semblent méconnaître que l'abstention, tout comme le vote, est une forme de participation électorale , une manière tacite de légitimer une élection qui, par essence, ne l'est pas. Ce paradoxe soulève des questions fondamentales quant à leur réelle compréhension des enjeux démocratiques et de la nécessité d'agir de manière proactive face à une menace à laquelle notre pays est confronté.





Pire encore, il est consternant de constater que l'opposition du Front Uni des Unionistes comoriens, semble prisonnier d'une illusion déconcertante. Ses leaders continuent d'espérer que le despote sanguinaire Azali, un président de fait, arrivé au pouvoir par un coup d'État notoire, sera soudainement animé par la vertu démocratique et organisera des élections transparentes, conformes à leurs exigences . La réalité est implacable : Azali n'a ni la légitimité ni l'autorité légale pour organiser un scrutin quelconque. Ces « opposants » semblent égarés, comme s'ils marchaient la tête en bas ou avaient perdu tout sens du discernement.





Le boycott actif, assorti d'une vision constructive pour l'avenir, pourrait bien être la réponse que notre archipel recherche ardemment.





L'histoire jugera si les peuples Comoriens, Anjouanais et Mohéliens ont fait le choix éclairé de défendre leurs droits et leur souveraineté insulaire, ou s'ils se sont résignés à l'immobilisme. Comme le veut l'adage : Celui qui ne défend pas sa liberté ne mérite pas d'en jouir. Il est grand temps de faire preuve de clairvoyance et de résolution, car l'avenir de notre archipel dépend de l'action que nous choisissons de prendre dès aujourd'hui.





Le Boycott Actif : Une Arme Puissante





Le boycott actif, c'est le refus catégorique de prendre part à une élection frauduleuse, voire la volonté de l'empêcher. C'est une déclaration claire au monde entier : nous, les peuples des Comores, refusons d'être complices d'une parodie électorale qui est de surcroît illégitime, illégale et anticonstitutionnelle . C'est un acte de résistance démocratique, une affirmation indéfectible de notre souveraineté insulaire et de notre détermination à ne pas être manipulés !





Mais le boycott actif ne suffit pas en soi. Il doit être accompagné d'une vision, d'une alternative, d'une voie vers un avenir meilleur, ainsi que d'un système protecteur et adapté à notre insularité. Cette vision, c'est la CONFÉDÉRATION.





La Confédération : Préservation de l'Identité Insulaire





Imaginez un archipel où chaque île, avec sa propre culture, ses us et coutumes, son folklore propre et son histoire singulière, possède sa propre voix et son propre gouvernement local, tout en étant un membre égal d'une confédération. C'est comme une symphonie, où chaque instrument joue sa propre mélodie, mais ensemble, ils créent une harmonie magnifique.





La confédération nous offre la possibilité de préserver notre identité insulaire unique tout en profitant des avantages de la coopération et du partage équitable des ressources. C'est un modèle qui garantit la souveraineté de chaque île tout en renforçant l'ensemble de l'Union.





L'Exemple de la Confédération Suisse





Cherchons ailleurs des exemples de réussite en matière de confédération : La Suisse, bien qu'étant un pays à territoire unique, en est un exemple concret. Elle a su préserver son unité tout en favorisant la coopération entre ses cantons. Les Comores, elles aussi, ont le potentiel de réaliser cette réussite.





Conclusion





Alors que le dictateur Azali Assoumani prépare son simulacre électoral, les Comoriens, les Anjouanais et les Mohéliens doivent se dresser ensemble pour exiger leur souveraineté insulaire. Le boycott actif et la confédération constituent les fondements de notre avenir. Au sein de cet archipel d'îles diverses, nous trouverons notre unité dans la lutte en faveur d'une vie enviable, pacifique et solidaire.





A bas l’Union maléfique des Comores !





Vive l’État souverain d’Anjouan !





Vive la confédération de nos îles !





Anli Yachourtu JAFFAR

27 septembre 2023