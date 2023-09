Comores, Ce Politicien Controversé : Analyse de sa Dernière Déclaration...







L'archipel idyllique des Comores, niché au nord du canal du Mozambique dans l'Océan Indien, se trouve à un moment crucial de son histoire politique. Hier, le 12 septembre 2023, une figure politique éminente originaire de Ngazidja-Comore, se présentant comme le porte-étendard de l'opposition, a surgi, lançant un appel à la résistance contre le simulacre électoral prévu pour 2024 sous ce règne autocratique d'Azali. Cette déclaration a suscité une multitude de réactions, mais il est essentiel de prendre un pas de recul pour examiner attentivement le passé et l'héritage de cet individu. L'archipel idyllique des Comores, niché au nord du canal du Mozambique dans l'Océan Indien, se trouve à un moment crucial de son histoire politique. Hier, le 12 septembre 2023, une figure politique éminente originaire de Ngazidja-Comore, se présentant comme le porte-étendard de l'opposition, a surgi, lançant un appel à la résistance contre le simulacre électoral prévu pour 2024 sous ce règne autocratique d'Azali. Cette déclaration a suscité une multitude de réactions, mais il est essentiel de prendre un pas de recul pour examiner attentivement le passé et l'héritage de cet individu.





Cette personnalité politique a occupé des postes de grande envergure au sein de divers régimes politiques pendant près de quatre décennies. Cependant, sa longue carrière n'a pas été marquée par des actions en faveur du progrès, du développement et de la justice. Au contraire, il a activement participé aux désastres politiques et aux actions ayant précipité le déclin du jeune État comorien, entraînant l’île d’Anjouan dans sa chute.





Dans sa déclaration, il a omis délibérément de détailler l'accord historique de réconciliation de Fomboni en 2001. De plus, il s'est abstenu d'exposer de manière exhaustive le principe fondamental de la Tournante, garantissant la rotation du leadership entre chaque île de notre archipel à la tête de l'État . Parallèlement, il n'a pas condamné les manipulations constitutionnelles et les manœuvres anticonstitutionnelles, y compris celles de 2009, période pendant laquelle il occupait un poste ministériel au sein du gouvernement.





Ces agissements ont eu des conséquences considérables en mettant fin à l'autonomie des îles et aux institutions équitables établies par la Constitution du 23 décembre 2001. Ce politicien porte une part de responsabilité dans la régression institutionnelle et le désespoir qui en a découlé parmi les peuples, qui ne demandaient qu'unité, concorde et sérénité.





Il est impératif que nos citoyens opèrent des choix éclairés et travaillent collectivement pour un avenir plus prometteur, ancré dans les principes de la souveraineté insulaire et du respect des droits de l'ensemble des peuples de notre archipel.





Les Comores sont confrontées à un défi majeur qui entrave leur développement depuis des générations : le centralisme de l'État comorien, immuable depuis 1975. Ce système s'adapte aux pouvoirs changeants des régimes politiques, tout en demeurant le moyen par lequel des groupes mafieux, souvent soutenus par des puissances étrangères, accèdent au pouvoir central. Ce système insidieux est à l'origine des divisions, des tensions, du chaos et de la misère abyssale qui rongent nos îles.





Ce politicailleur de Ngazidja-Comore, néglige complètement de mentionner le système centralisateur, qui est à la source des souffrances endurées par les Anjouanais.





Dans le contexte comorien, l'ingérence étrangère actuelle dans les affaires intérieures, mine profondément les fondations mêmes de l’Union depuis 48 ans, engendrant misère, despotisme, népotisme, corruption et désespoir, tout en maintenant le progrès et le véritable développement hors de portée.





Cette situation se complique davantage dans un pays archipélagique comme le nôtre, où un système constitutionnel centralisateur ne tient pas compte de notre réalité géographique et culturelle. Les conséquences de cette inadéquation sont manifestes : le mécontentement des îles marginalisées, l'escalade des tensions et l'absence de développement harmonieux et équilibré.





Le principal coupable de la régression et du déclin socio-économique des Comores réside dans le narcissisme flagrant de certaines élites politiques et politicards. Ces individus sont parfaitement conscients des conséquences préjudiciables d'un tel système, mais ils se soucient peu des répercussions tant que cela favorise exclusivement leur propre île, Ngazidja-Comore, et remplit leurs propres coffres. Leur obsession pour le maintien du pouvoir centralisé à Moroni les a aveuglés aux besoins et aux aspirations des autres îles de l'Union. Cette attitude ethnocentriste égocentrique a grandement contribué à l'accentuation des divisions entre les îles et à la désillusion croissante de leurs peuples.





Face à ces défis monumentaux, le moment est venu pour les Comoriens, les Anjouanais et les Mohéliens de reprendre en main leur destin en embrassant une solution radicale : la CONFEDERATION. Cette approche permettrait de répondre de manière plus efficace à la complexité insulaire des Comores tout en éradiquant le péril que représente le despote sanguinaire Azali, un individu déjà coupable de HAUTE TRAHISON en ayant vendu une des îles, Mayotte, aux intérêts étrangers. Il est temps de mettre un terme à cette menace pour notre archipel.





Les Comores ont les ressources nécessaires pour prospérer et devenir un modèle d'harmonie insulaire, mais cela ne pourra se réaliser que si nous accordons une place primordiale à la souveraineté insulaire, à la justice et à la réconciliation.





Nous sommes prêts à contrer le péril que représente ce despote Azali, mais à la condition sine qua non que nous parvenions à un consensus pour organiser une nouvelle table ronde inclusive de discussions, fondée sur les principes de la Constitution du 23 décembre 2001. L'objectif sera la refondation de nos institutions et l'instauration d'un système confédéral, qui garantira une répartition équitable du pouvoir et une souveraineté pour chaque île de notre cher archipel.





En embrassant cette vision audacieuse, nous pourrons enfin libérer les Comores de l'emprise des politicards ethnocentristes égocentriques et de l'ingérence étrangère, et nous ouvrirons la voie vers un avenir de prospérité, de stabilité et de dignité pour toutes nos îles et tous nos concitoyens.





À bas l'Union maléfique des Comores !





Vive la quête infatigable de liberté et de dignité !





Vive un avenir où la justice et l'égalité régneront en maîtres !





Vive l'État souverain d'Anjouan !





Anli Yachourtu JAFFAR

13 septembre 2023