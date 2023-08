Le Dr Abdallah a tiré sa révérence, mais son œuvre lui survivra







Avec feu Dr Abdallah Saïd Soimihi, j’ai beaucoup appris au travers de nos multiples rencontres à caractère exclusivement amical et du reste familial. Cette liaison m’oblige à témoigner auprès des siens pour qu’ils aient le cœur léger après cette dure épreuve qui mettra du temps à cicatriser. Vous venez de perdre un des êtres les plus chers dans une vie, la mort d’un père. Avec feu Dr Abdallah Saïd Soimihi, j’ai beaucoup appris au travers de nos multiples rencontres à caractère exclusivement amical et du reste familial. Cette liaison m’oblige à témoigner auprès des siens pour qu’ils aient le cœur léger après cette dure épreuve qui mettra du temps à cicatriser. Vous venez de perdre un des êtres les plus chers dans une vie, la mort d’un père.





Le patriarche a quitté ce bas monde en laissant derrière lui un aréopage d’orphelins. Vous et le pays dans son intégralité. J’ai eu le privilège de le côtoyer dans son univers professionnel où se dégageaient la passion et l’amour du travail fait dans la perspective de le rendre social. Mais n’était-il pas constamment habité par cette envie d’être utile à sa famille et à son pays ? Objectivement, ce pari est relevé puisqu’il avait cette intelligence pragmatique rare de comprendre qu’être utile à son pays pouvait s’envisager aussi sur d’autres terrains de bataille ne relevant nécessairement pas de la sphère politique.





Non seulement il avait un métier noble, mais il s’employait à l’exercer avec éthique et rigueur. Sans excès de langage, je pense que la disparition de votre père laissera un goût amer à beaucoup de nos compatriotes quand ils verront l’œuvre qu’il a remarquablement menée au service de son pays. Croyant en la noblesse de son métier, il a donné le meilleur de lui-même pour vulgariser l’accès de ses compatriotes aux soins médicaux les plus élémentaires.





Il fut le premier Comorien à créer un centre médical équipé pour la première fois d’un scanner conforme aux exigences médicales. Sa volonté était d’éviter aux Comoriens la contrainte de devoir dépenser des sommes immenses à l’étranger pour un simple examen médical de scanner. Cette noble mission, il l’a accomplie seul contre vents et marées. Médecin et homme d’affaires, il a su gérer avec rigueur et professionnalisme son centre médical en développant des activités créatrices de revenus et de quelques points de croissance économique, facteur de croissance de PIB pour son pays, peu importe l’ampleur.





Il a donc participé comme d’autres à réduire le chômage de masse fragilisant notre jeunesse. Ce qui fait de lui un homme de mérite. Comorien dans l’âme, il a prolongé son œuvre dans l’île sœur de Mayotte en devenant le patron du Centre d’imagerie médicale de Mayotte et en s’associant avec le centre hospitalier de Mayotte pour la mise en place d’une IRM digne de ce nom. Un parcours aussi honorable et exaltant ne peut pas être mis en sourdine. Le Dr Abdallah était plein d’ambitions généreuses au service de son pays en dépit de ses soucis de santé qui n’ont en rien altéré sa passion du métier de médecin.





Témoin oculaire de sa passion, de sa joie de vivre et de sa douceur inspirante. Comment pourrais-je résister à l’envie d’exprimer auprès de sa famille et de tous ses proches, ma profonde admiration pour son œuvre ? Une œuvre dont je souhaite la continuité, Amine certes, nous sommes tous des mortels, mais le Dr Abdallah laisse derrière lui un héritage immortel, privilège qui n’est pas accessible à tout un chacun.





Seuls les hommes d’exception connaissent ce valeureux destin. En cela, être affilié à un père au parcours aussi exaltant est source de fierté et de bonheur tout en reconnaissant que toute œuvre demeure toujours inachevée si elle n’a point d’héritier. Que Dieu vous donne la force et l’énergie nécessaire de poursuivre son œuvre et de la rendre éternelle. Daignons espérer que son œuvre fera des émules et restera pour beaucoup une source d’inspiration pour relever ce pays.





Cher Docteur Abdallah, je te souhaite une place de haut rang dans le royaume de Dieu et que la miséricorde d’Allah t’accompagne à jamais. Mes condoléances et mes pensées tout émues s’adressent à sa famille, à ses proches et plus particulièrement, à son ami, frère de cœur, le Dr Mmadi Ibrahim dont il parlait toujours avec beaucoup de douceur, d’affection infinie ponctuée toujours par un authentique sourire difficilement dissimulable. Adieu cher ami.





Un témoignage d Abdillah said Ali